Slováci na postup nedosiahli, Calzona: Hrali sme na hrane možností

Slovenská futbalová reprezentácia s určitosťou nepostúpi priamo do B-divízie Ligy národov. Sobotňajšia prehra 1:2 na pôde Švédska rozhodla o tom, že mužstvo trénera Francesca Calzonu obsadí v 1. skupine "céčka" konečné druhé miesto a v marci budúceho roka si zahrá o postup v play off. Slovákov čaká už v utorok záverečný duel proti Estónsku, pričom realizačný tím musí riešiť nepríjemnú situáciu v zraneniami a kartovými trestami zdecimovanom kádri.





"Sokoli" začali v Štokholme obrovskou šancou Tomáša Suslova, ktorý sa už po tridsiatich sekundách predral k zakončeniu, avšak bez gólového efektu. Už o malý moment na opačnej strane ukázal hernú pohodu a fenomenálnu formu domáci útočník Viktor Gyökeres a zariadil úplne opačný vývoj duelu. Rozhodnuté mohlo byť už skôr, ale v prvej štvrťhodine ešte dokázal podržať svoj tím Martin Dúbravka, ktorý vychytal únik Gyökeresa aj strelu klubového spoluhráča Alexandra Isaka. Slováci síce reagovali v 19. minúte presným zásahom Dávida Hancka, no opäť nezvládli úvod a po zmene strán inkasovali víťazný gól z kopačky Isaka. Už pred stretnutím bolo zrejmé, že ak duel bude mať svojho víťaza, ten si definitívne zabezpečí priamy postup. "Myslím si, že hráči, ktorých sme mali k dispozícii odohrali výborný zápas. Mužstvo hralo na hrane svojich možností a to ma robí šťastným. Pokračujeme v tom, že dokážeme hrať vyrovnanú partiu s každým. Nepamätám si zápas, keby nás niekto 90 minút drvil," skonštatoval Calzona na tlačovej konferencii.

Už v prvom polčase musel hlavný kormidelník vstúpiť do stretnutia vynúteným striedaním Denisa Vavra, ktorého nešťastne zasiahol do hlavy rozbehnutý Gyökeres a 28-ročný obranca zamieril do nemocnice. Calzonu nepríjemný moment rozhneval, keďže ukrajinskí arbitri nechali Vavra niekoľko sekúnd ležať bez prerušenia hry. "Denis dostal úder do hlavy a má všetky príznaky otrasu mozgu. Bolo mu zle, videl dvojmo a išiel do nemocnice na CT vyšetrenie. Pre mňa bolo nepochopiteľné, že štyria rozhodcovia nevideli túto situáciu a neprerušili hru. Hráč dostal úder do hlavy, hra sa neprerušila niekoľko sekúnd a to je neuveriteľné. V tomto prípade mal byť hneď zastavený zápas. Určite nehľadáme výhovorky, neprehrali sme vinou rozhodcov, ale budem kritický voči nim. Za tridsať rokov som niečo podobné nikdy nezažil," uviedol 56-ročný taliansky kouč, ktorý bude chýbať na lavičke v súboji s Estónskom. Dôvodom je, že videl druhú žltú kartu v rámci skupiny, ktorá automaticky znamená zápasovú stopku.



Kartový trest si musí odpykať aj Martin Dúbravka a červená karta zo záveru stretnutia vyradí z hry aj kapitána Milana Škriniara. Medzi ďalších smoliarov patril tiež Ondrej Duda, ktorý nedohral pre zranenie a iba s veľkým sebazaprením absolvoval záverečnú polhodinu Hancko, ktorého trápil výron na členku, pričom viackrát sa zdalo, že takisto skončí predčasne. Okrem už istej absencie Vavra, Dúbravku, Škriniara či Dudu, je tak obranca Feyenoordu Rotterdam ďalším adeptom na vypadnutie zo zostavy. Tesne pred kľúčovým duelom s "Tre Kronor" vypadol pravý obranca Peter Pekarík a zdravotné problémy neumožnili prítomnosť Lukášovi Haraslínovi či dlhodobejšie chýbajúcemu Jurajovi Kuckovi. Calzonu čakajú v najbližších hodinách početné zásahy do kádra. "Vieme, že sme v tabuľke s určitosťou druhí. Je teda priestor na to, aby dostali príležitosť hráči, ktorí boli menej vyťažovaní a ukázali, že sú tu právom. Ja ich môžem povolať, dať im šancu, ale na ihrisku to budú oni, ktorí musia preukázať, že sú lepší, ako ich spoluhráči pred nimi. Chcem zápasy vyhrávať a kto mi ukáže v tréningu, že je lepší, dostane priestor a môže dokázať svoju kvalitu v stretnutí," vyhlásil Calzona.