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03. októbra 2026
Sinner opäť odložil návrat na kurty. Môže prísť o pozíciu svetovej jednotky, Zverev ho dobieha
Podľa talianskej tlače sa päťnásobný grandslamový víťaz poradil so špecialistom na zranené kolená vo francúzskom Lyone. Taliansky tenista Jannik Sinner opäť odložil svoj návrat na kurty, keď ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Podľa talianskej tlače sa päťnásobný grandslamový víťaz poradil so špecialistom na zranené kolená vo francúzskom Lyone.
Taliansky tenista Jannik Sinner opäť odložil svoj návrat na kurty, keď oznámil, že sa nezúčastní na budúcotýždňovom turnaji v Šanghaji.
Dvadsaťpäťročná svetová jednotka, ktorá v roku 2026 získala šesť titulov s pôsobivou bilanciou 44 výhier a len troch prehier, nehrala od júlového triumfu vo Wimbledone pre zranenie pravého kolena.
"Bohužiaľ, tento rok nebudem môcť hrať na turnaji v Šanghaji, ako som dúfal," napísal Talian na sociálnej sieti pred podujatím, ktoré sa koná od 7. do 18. októbra.
Sinner, ktorý koncom septembra odstúpil z turnaja v Pekingu, kde obhajoval titul, neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti.
Podľa talianskej tlače sa tento päťnásobný grandslamový víťaz poradil so špecialistom na zranené kolená vo francúzskom Lyone.
Jeho dlhotrvajúca absencia zvyšuje šance jeho rivala Alexandra Zvereva, že sa ešte pred koncom sezóny prvýkrát v kariére dostane na čelo rebríčka ATP. V súčasnosti delí dvoch najlepších hráčov sveta rozdiel 1 370 bodov.
Sinner musí do konca sezóny obhajovať výrazne viac bodov než Nemec, keďže v roku 2025 vyhral turnaje kategórie ATP 500 v Pekingu a Viedni, turnaj ATP Masters 1000 v Paríži a záverečný turnaj ATP Finals v Turíne, za ktorý víťaz získava 1 500 bodov.
Dvadsaťdeväťročný Zverev bol v závere minulého ročníka oveľa menej úspešný, a preto môže na posledných podujatiach roka získať viac bodov než Talian.
Okrem zisku prvých dvoch grandslamových titulov v kariére v roku 2026 (na Roland Garros a US Open) sa Nemec prebojoval do semifinále Australian Open a do finále Wimbledonu.
Zdroj: SITA.sk - Sinner opäť odložil návrat na kurty. Môže prísť o pozíciu svetovej jednotky, Zverev ho dobieha © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky tenista Jannik Sinner opäť odložil svoj návrat na kurty, keď oznámil, že sa nezúčastní na budúcotýždňovom turnaji v Šanghaji.
Dvadsaťpäťročná svetová jednotka, ktorá v roku 2026 získala šesť titulov s pôsobivou bilanciou 44 výhier a len troch prehier, nehrala od júlového triumfu vo Wimbledone pre zranenie pravého kolena.
"Bohužiaľ, tento rok nebudem môcť hrať na turnaji v Šanghaji, ako som dúfal," napísal Talian na sociálnej sieti pred podujatím, ktoré sa koná od 7. do 18. októbra.
Poradil sa s expertom
Sinner, ktorý koncom septembra odstúpil z turnaja v Pekingu, kde obhajoval titul, neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti.
Podľa talianskej tlače sa tento päťnásobný grandslamový víťaz poradil so špecialistom na zranené kolená vo francúzskom Lyone.
Jeho dlhotrvajúca absencia zvyšuje šance jeho rivala Alexandra Zvereva, že sa ešte pred koncom sezóny prvýkrát v kariére dostane na čelo rebríčka ATP. V súčasnosti delí dvoch najlepších hráčov sveta rozdiel 1 370 bodov.
Obhajuje viac bodov ako Zverev
Sinner musí do konca sezóny obhajovať výrazne viac bodov než Nemec, keďže v roku 2025 vyhral turnaje kategórie ATP 500 v Pekingu a Viedni, turnaj ATP Masters 1000 v Paríži a záverečný turnaj ATP Finals v Turíne, za ktorý víťaz získava 1 500 bodov.
Dvadsaťdeväťročný Zverev bol v závere minulého ročníka oveľa menej úspešný, a preto môže na posledných podujatiach roka získať viac bodov než Talian.
Okrem zisku prvých dvoch grandslamových titulov v kariére v roku 2026 (na Roland Garros a US Open) sa Nemec prebojoval do semifinále Australian Open a do finále Wimbledonu.
Zdroj: SITA.sk - Sinner opäť odložil návrat na kurty. Môže prísť o pozíciu svetovej jednotky, Zverev ho dobieha © SITA Všetky práva vyhradené.
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