Sinner zvíťazil na US Open 2024. Titul z New Yorku venoval svojej tete

Taliansky tenista Jannik Sinner triumfoval prvýkrát v kariére na grandslamovom turnaji US Open. Vo finále dvojhry zvíťazil v pozícii nasadenej jednotky nad dvanástkou "pavúka" Američanom Taylorom Fritzom 6:3, 6:4, 7:5. Sinner získal v New Yorku druhý titul z podujatí veľkej štvorky, v januári nenašiel premožiteľa na Australian Open.





Vyhrať oba grandslamové turnaje na tvrdom povrchu v jednej sezóne sa v tomto tisícročí podarilo iba Švajčiarovi Rogerovi Federerovi a Srbovi Novakovi Djokovičovi. Sinner si z Flushing Meadows odnáša prémiu 3,6 milióna USD pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP. V jeho novom vydaní si upevní post jednotky. Fritz neukončil americké čakanie na grandslamový titul v mužskom singli, ktoré trvá od roku 2003, keď na US Open zvíťazil Andy Roddick.Sinner hneď v úvodnom geme prelomil podanie Fritza a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. Američan síce otočil na 3:2, no ďalšie štyri gemy sa stali korisťou Taliana. Sinner bol trpezlivejší v dlhých výmenách, robil menej nevynútených chýb. Fritz mal nízku percentuálnu úspešnosť prvého podania, čo bola voda na mlyn Sinnera, ktorý po druhom servise Američana dokázal zatlačiť súpera do defenzívy.V druhom dejstve si až do deviateho gemu obaja hráči suverénne držali podanie. Za stavu 5:4 pre Sinnera sa Talian po troch nevynútených chybách Američana dostal k dvom brejkbalom a zároveň setbalom. Hneď ten prvý premenil, ked po sérii bekhendových krosov zahnal Fritza do rohu dvorca a loptička z rakety Američana skončila v sieti.V úvodnej hre tretieho setu prehrával Sinner 0:40, no následne získal päť fiftínov za sebou a udržal si podanie. Za stavu 3:2 si vypracoval dva brejkbaly, Fritz ich však odvrátil a v ďalšom geme po prvý raz v zápase získal Sinnerovo podanie. Publikum na vypredanom dvorci Arthura Ashea bolo vo vare. Fritz dokázal potvrdiť brejk a viedol 5:3, Sinner však potom získal štyri gemy za sebou a upravil vzájomnú bilanciu s Američanom na 2:1. Sinner natiahol víťaznú sériu na 12 zápasov, v auguste zdvihol nad hlavu cennú trofej na turnaji Masters 1000 v Cincinnati.Sinner sa stal vôbec prvým talianskym šampiónom v mužskej dvojhre na US Open. "Blahoželám Taylorovi k skvelému turnaju. Spolu so svojím tímom odvádzaš skvelú prácu. Do budúcnosti ti želám iba to najlepšie. Tento titul pre mňa veľa znamená, mám za sebou turbulentné obdobie. Milujem však tenia a robím všetko, aby som mohol hrať o tituly na najväčších dvorcoch sveta. Tento ttul venujem mojej tete, ktorá sa nemá najlepšie, neviem, ako dlho ešte bude s nami. Každému želám pevne zdravie. Pred turnajom som nemal veľké očakávania, bol som však mentálne silný. Išiel sme deň za dňom a napokon sa mi podarilo získať titul. Chcem sa poďakovať celému tímu za podporu. Táto sezóna je pre mňa skvelá. Začala sa ziskom titulu na Australian Open a stále pokračuje," uviedol Talian vo slávnostnom príhovore pred prevzatím trofeje z rúk legendárneho Američana Andreho Agassiho.Fritz bol napriek finálovej prehre s vystúpením na turnaji spokojný. "Boli to pre mňa úžasné dva týždne. Blahoželám Jannikov k titulu, odohral skvelý zápas. Gratulujem aj jeho tímu. Chcel by som sa poďakovať aj všetkým v mojej lóži, bola to skvelá jazda. Veľká vďaka patrí aj fanúšikom za podporu. Byť Američanom na US Open je fantastický pocit. Budem pokračovať v tvrdej práci a snáď sa tu nevidíme poslednýkrát."

muži - dvojhra - finále:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Taylor Fritz (USA-12) 6:3, 6:4, 7:5