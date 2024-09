Slováci sa v Lige národov revanšovali a zvíťazili nad Azerbajdžanmi, o triumfe rozhodli Duda so Strelcom (foto)

Svoj náskok mohli zvýšiť

Na konte majú šesť bodov



Liga národov / C-divízia



Košice ( A. Le Coq Arena)



Slovensko - Azerbajdžan 2:0 (2:0)

Góly: 22. Duda, 26. Strelec,

Žlté karty: 15. Sejdijev, 37. Džafarguliev, 42. Bajramov, 90.+ Alijev (všetci Azerbajdžan),

rozhodovali: Sylwestrzak - Sokolnicki, Karasewicz (všetci Poľ.), 11 435 divákov



Zostavy:

Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko (90.+ Kozlovský) - Kucka, Lobotka, Duda (71. Bénes) - Suslov (71. D. Ďuriš), Strelec (84. Boženík), Haraslín (84. Tupta)

Azerbajdžan: Dženetov - Sejdijev (37. A. Husejnov), Mammadov, B. Husejnov (70. Alijev), Džafarguliev - Džamalov (78. Diniev), Isajev - Mustafajev (46. Šejdajev) - Kökcü (46. Nurijev), Renat Dadašov, Bajramov



8.9.2024 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 1. skupiny C-divízie európskej Ligy národov 2024/2025 nad výberom Azerbajdžanu 2:0.Na trávniku v Košiciach, kde sa slovenské národné mužstvo predstavilo po dlhých 26 rokoch, rozhodli o triumfe tímu trénera Francesca Calzonu presné zásahy Ondreja Dudu Dávida Strelca . V jedenástom vzájomnom dueli proti Azerbajdžanu dosiahlo Slovensko deviate víťazstvo.Slovenskí hráči od úvodu ukazovali, že v metropole východného Slovenska chcú dominovať. Vďaka aktívnej hre sa to domácim aj darilo. Skóre stretnutia otvoril v 22. minúte Duda z pokutového kopu nariadeného po faule na Haraslína. O štyri minúty neskôr pridal druhý gól Strelec, ktorý strelou zblízka vyťažil z výbornej práce Hancka.Po výbornom prvom polčase v podaní slovenského tímu sa po prestávke osmelili i hostia, no defenzíva Slovákov si s niekoľkými nebezpečnými situáciami poradila. Aj Slováci však mohli zvýšiť svoj náskok, nádejné boli predovšetkým príležitosti Hancka, Bénesa a Ďuriša.V aktuálnej edícii Ligy národov odohrali slovenskí hráči dve stretnutia. Na konte majú šesť bodov, keďže vo štvrtok triumfovali v estónskom Tallinne 1:0. V októbri odohrajú Slováci ďalšie dve stretnutia.Najprv 11. októbra nastúpia v Bratislave proti Švédom a o tri dni neskôr nastúpia v azerbajdžanskom Baku. V novembri čaká na Slovákov duel vo Švédsku a doma proti Estóncom.Víťaz skupiny si zaistí priamy postup do B-divízie, tím zo 4. priečky zostúpi do D-divízie alebo absolvuje baráž. Šancu postúpiť nahor získa aj druhý tím, ktorý nastúpi v play-off proti jednému z tretích výberov v skupinách B-divízie.