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25. júna 2026
Sir Tom Courtenay, Fatih Akin, Sandra Wollner a dvojnásobne ocenené Made in EU: 32. ročník IFF Art Film Košice sa skončil v Kunsthalle
Tagy: Festival IFF Art Film Košice
V stredu 24. júna 2026 sa v košickej Kunsthalle uskutočnil záverečný ceremoniál 32. ročníka IFF Art Film Košice. Festival počas neho vyhlásil víťazov troch medzinárodných súťaží i ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - V stredu 24. júna 2026 sa v košickej Kunsthalle uskutočnil záverečný ceremoniál 32. ročníka IFF Art Film Košice.
Festival počas neho vyhlásil víťazov troch medzinárodných súťaží i samostatnej Ceny Medzinárodnej federácie filmových kritikov FIPRESCI, odovzdal honorárnu Zlatú kameru za prínos do kinematografie a Divácku cenu JOJ Cinema. Hlavnú cenu festivalu, Modrého anjela za najlepší hraný film, získala rakúska dráma Navždy režisérky Sandry Wollner, ktorá si zároveň prevzala aj Modrého anjela za najlepšiu réžiu. Bulharský film Made in EU Stephana Komandareva získal dvojnásobné ocenenie, keď získal zvláštne uznanie poroty súťaže filmov zo strednej a východnej Európy a Cenu poroty FIPRESCI. Modrého anjela za najlepší mužský herecký výkon dostal 89-ročný britský herec Sir Tom Courtenay, cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Imogen Poots. Honorárnu Zlatú kameru za prínos do európskej a svetovej kinematografie si v Košiciach prevzal nemecko-turecký režisér Fatih Akin.
Záverečný večer v Kunsthalle otvorila zvučka festivalu, po ktorej moderátor pripomenul výzvu úvodného ceremoniálu z piatku, aby návštevníci vstúpili do sveta filmu. Pre divákov, ktorí ponuku prijali, mal aj sľub: festival ani štvrtkom nekončí, IFF Art Film Košice ponúkne ešte ďalšie projekcie, ktoré budú v jeho rámci pokračovať vo štvrtok 25. júna 2026 vrátane klasiky Stratená diaľnica od Davida Lyncha. Po stručnom poďakovaní organizátorom a partnerom prišlo ohliadnutie sa za uplynulým ročníkom v podobe aftermovie zo všetkých siedmich dní festivalu.
Prvou cenou večera bola Zlatá kamera, ktorú festival od roku 2001 udeľuje za výrazný prínos do oblasti kinematografie. Prvú Zlatú kameru tohto ročníka prevzal v piatok na otváracom ceremoniáli generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu a prezident Febiofestu Bratislava Peter Dubecký. Druhú odovzdal v stredu večer umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch nemecko-tureckému režisérovi, scenáristovi a producentovi Fatihovi Akinovi, ktorý si do zbierky ocenení z festivalov v Berlíne, Cannes či Benátkach pridáva aj sošku Modrého anjela. Akin v Košiciach predtým toho istého dňa absolvoval pred obedom aj svoju masterclass.
Po Zlatej kamere sa slovo dostalo k diváckej súťaži. Diváckou cenou JOJ Cinema za najlepší dlhometrážny film, ktorá sa udeľovala na základe hlasovania v rezervačnom systéme MyCinepass počas celého festivalu, vyhlásil hlasom ľudu slovenský herec Marián Mitaš. Najlepším diváckym filmom 32. ročníka sa stala poľská dráma Miništranti režiséra Piotra Domalewského, ktorá mala v Kulturparku JOJ Cinema vypredanú nedeľnú premiéru a divákmi vyžiadanú reprízu v Kine Veritas.
Prvou súťažnou cenou večera bolo zvláštne uznanie Medzinárodnej súťaže krátkych filmov, ktoré odovzdala slovenská dokumentaristka a členka poroty Barbora Sliepková. Putovalo k filmu Nikto nepozná svet režisérskeho debutu Roddyho Dextra, ktorý doteraz nakrúcal predovšetkým reklamy v Peru, Čile, brazílskom São Paule a Mexiku a v súčasnosti pripravuje svoj prvý celovečerný film. Porota vyzdvihla originálnu kameru a režisérovu zdržanlivosť, ktorá necháva diváka dospieť k emóciám sám.
Modrého anjela za najlepší krátky film spolu s finančnou prémiou 500 eur získala kazašská režisérka Camila Sagyntkan za snímku Čo si to urobila, Zarina?. Porota ocenila silu scenára, presnosť a hĺbku hereckých výkonov a to, že film priniesol hlas z miesta, ktorého príbehy si zaslúžia byť počuté častejšie a vo väčšom rozsahu.
Pri Medzinárodnej súťaži filmov zo strednej a východnej Európy priniesla porotcovské zdôvodnenia na pódium predsedníčka poroty, poľsko-britská profesorka filmovej vedy z University of Central Lancashire Ewa Mazierska. Zvláštne uznanie za herecké výkony si odniesol bulharský film Made in EU režiséra Stephana Komandareva. Sám Komandarev v ďakovnej zdravici povedal: "Drahí priatelia z 32. IFF Art Film festivalu, bol som nadšený, keď som sa dozvedel, že náš film získal zvláštne uznanie. Za mňa, aj za celý tím sa vám chcem poďakovať za toto ocenenie, a za to, že ste Made in EU zaradili do programu festivalu. Je to pre nás česť."
Modrého anjela za najlepší film súťaže zo strednej a východnej Európy s finančnou odmenou 1 500 eur získala gruzínska režisérka Ana Urushadze za drámu Vedľajšia úloha. Mladá tbiliská režisérka a scenáristka v Košiciach osobne nebola, jej cenu v zastúpení prevzal Radek Ševčík, zástupca distribučnej firmy Split Screen. Porota vyzdvihla umeleckú vyzretosť filmu, vynikajúce herecké výkony a hypnotickú zmes reality a snov.
Ceny Medzinárodnej súťaže hraných filmov odovzdávala slovenská scenáristka a dramaturgička Barbora Námerová a predseda poroty, maďarský filmový kritik a hlasujúci člen Zlatých glóbusov Géza Csákvári. Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon získala britská herečka Imogen Poots za rolu vo filme Chronológia vody, celovečernom režisérskom debute americkej herečky Kristen Stewart. Poots má za sebou kariéru v televízii, filme i na divadelných doskách a bola tvárou parfému francúzskej značky Chloé. Porota jej výkon označila za "nie herectvo, ale transformáciu" a vyzdvihla "silnú fyzickú prítomnosť a ochotu prijať bolesť pri zachovaní vnútornej citlivosti".
Modrý anjel za najlepší mužský herecký výkon putoval k britskej hereckej legende Sirovi Tomovi Courtenayovi za rolu vo filme Kráľovná na mori amerického režiséra Lancea Hammera. 89-ročný držiteľ troch cien BAFTA, Zlatého glóbusu a dvoch Strieborných medveďov z Berlinale, ktorému rytiersky titul udelila ešte kráľovná Alžbeta II. v roku 2001, v zdravici ďakoval: "Dobrý večer všetkým. Skutočne som nadšený, že som vyhral cenu Modrého anjela. Mrzí ma, že tam s vami nemôžem byť osobne, ale mám 89 rokov a skočiť na lietadlo už nie je také jednoduché. Za inšpiráciu vďačím svojim kolegom, menovite Juliette Binoche, Anne Calder-Marshall, Florence Hunt a hlavne samotnému Lancovi Hammerovi, ktorý pre mňa bol neskutočnou inšpiráciou. Som im za to vďačný. A vďačný som aj vám. Ďakujem," povedal Courtenay. Spomínaného druhého Strieborného medveďa z Berlinale získal v tomto roku práve za Kráľovnú na mori, ktorú si v Košiciach diváci mohli pozrieť počas festivalu.
Modrého anjela za najlepšiu réžiu si za drámu Navždy odniesla rakúska režisérka a scenáristka Sandra Wollner. Porota ocenila jej výnimočnú kontrolu nad filmovým časom a priestorom a schopnosť previesť diváka dvomi časovými rovinami "bez toho, aby ho čo i len raz držala za ruku". Film Navždy mal svetovú premiéru na tohtoročnom 78. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Cannes v sekcii Un Certain Regard. Tesne po tomto ocenení sa Navždy stala aj najlepším hraným filmom 32. ročníka IFF Art Film. Porota uviedla, že je to "film, ktorý dôveruje tichu, obrazu a divákovi", a oceňuje jeho odvahu byť jemný tam, kde iní bývajú hluční.
Predposledným ocenením večera bola samostatná Cena FIPRESCI Medzinárodnej federácie filmových kritikov, ktorú IFF Art Film odovzdal po druhý raz v histórii. Trojčlennej porote predsedala holandská distribútorka a programátorka Clementine Van Wijngaarden spolu s francúzskym festivalovým dramaturgom Pierrom-Yvesom Rogerom a slovenským filmovým kritikom Matúšom Kvasničkom. Modrého anjela si tak druhýkrát večera odniesol bulharský Made in EU Stephana Komandareva. Porota snímku ocenila ako "dojímavý dokumentárny portrét malého mesta v roku 2020, keď ľudia strácajú kontrolu a hľadajú obetného baránka", a vyzdvihla mocný herecký výkon Gergany Pletnyovovej.
32. ročník v závere zhrnul umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch: "Bol to veľmi intenzívny ročník. Uviedli sme 128 filmov a ešte zajtra premietame. Dúfam, že ste sa u nás cítili dobre. Musím sa poďakovať celému nášmu organizačnému tímu. Je to najväčší filmový festival na Slovensku, ktorý by sa nikdy neuskutočnil bez podpory našich partnerov. Ďakujeme. Som rád, že ste tu boli, že ste si užili túto atmosféru, a budem sa na vás tešiť opäť o rok."
Festival sa napokon poďakoval divákom v krátkej dokrútke a pozval ich na záverečný deň tohto ročníka a, najmä, na 33. ročník v roku 2027.
32. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV, Fors - stav
Automotive partner: AUTO-VALAS
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Budweiser Budvar, Julius Meinl
Oficiálne víno: KubBo Select, Ostrožovič
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, Naše Košice
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, WITKOWITZ SLOVAKIA, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Wallonie-Bruxelles International.be, Taper, ECO Technologies, Aupark Shopping Center Košice, Dopravný podnik mesta Košice, Letisko Košice, YumEarth, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, Face up! Studio by Michaela Petroci, Panta Rhei, ARTFORUM, LOCAL NOMAD, Východoslovenské múzeum v Košiciach, MIHYRING
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining & Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade – Casablanca cafe, La Hacienda, Red Velvet Cake Bar, Macarons Košice, Savour Patisserie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Sir Tom Courtenay, Fatih Akin, Sandra Wollner a dvojnásobne ocenené Made in EU: 32. ročník IFF Art Film Košice sa skončil v Kunsthalle © SITA Všetky práva vyhradené.
Festival počas neho vyhlásil víťazov troch medzinárodných súťaží i samostatnej Ceny Medzinárodnej federácie filmových kritikov FIPRESCI, odovzdal honorárnu Zlatú kameru za prínos do kinematografie a Divácku cenu JOJ Cinema. Hlavnú cenu festivalu, Modrého anjela za najlepší hraný film, získala rakúska dráma Navždy režisérky Sandry Wollner, ktorá si zároveň prevzala aj Modrého anjela za najlepšiu réžiu. Bulharský film Made in EU Stephana Komandareva získal dvojnásobné ocenenie, keď získal zvláštne uznanie poroty súťaže filmov zo strednej a východnej Európy a Cenu poroty FIPRESCI. Modrého anjela za najlepší mužský herecký výkon dostal 89-ročný britský herec Sir Tom Courtenay, cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Imogen Poots. Honorárnu Zlatú kameru za prínos do európskej a svetovej kinematografie si v Košiciach prevzal nemecko-turecký režisér Fatih Akin.
Záverečný večer v Kunsthalle otvorila zvučka festivalu, po ktorej moderátor pripomenul výzvu úvodného ceremoniálu z piatku, aby návštevníci vstúpili do sveta filmu. Pre divákov, ktorí ponuku prijali, mal aj sľub: festival ani štvrtkom nekončí, IFF Art Film Košice ponúkne ešte ďalšie projekcie, ktoré budú v jeho rámci pokračovať vo štvrtok 25. júna 2026 vrátane klasiky Stratená diaľnica od Davida Lyncha. Po stručnom poďakovaní organizátorom a partnerom prišlo ohliadnutie sa za uplynulým ročníkom v podobe aftermovie zo všetkých siedmich dní festivalu.
Prvou cenou večera bola Zlatá kamera, ktorú festival od roku 2001 udeľuje za výrazný prínos do oblasti kinematografie. Prvú Zlatú kameru tohto ročníka prevzal v piatok na otváracom ceremoniáli generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu a prezident Febiofestu Bratislava Peter Dubecký. Druhú odovzdal v stredu večer umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch nemecko-tureckému režisérovi, scenáristovi a producentovi Fatihovi Akinovi, ktorý si do zbierky ocenení z festivalov v Berlíne, Cannes či Benátkach pridáva aj sošku Modrého anjela. Akin v Košiciach predtým toho istého dňa absolvoval pred obedom aj svoju masterclass.
Po Zlatej kamere sa slovo dostalo k diváckej súťaži. Diváckou cenou JOJ Cinema za najlepší dlhometrážny film, ktorá sa udeľovala na základe hlasovania v rezervačnom systéme MyCinepass počas celého festivalu, vyhlásil hlasom ľudu slovenský herec Marián Mitaš. Najlepším diváckym filmom 32. ročníka sa stala poľská dráma Miništranti režiséra Piotra Domalewského, ktorá mala v Kulturparku JOJ Cinema vypredanú nedeľnú premiéru a divákmi vyžiadanú reprízu v Kine Veritas.
Prvou súťažnou cenou večera bolo zvláštne uznanie Medzinárodnej súťaže krátkych filmov, ktoré odovzdala slovenská dokumentaristka a členka poroty Barbora Sliepková. Putovalo k filmu Nikto nepozná svet režisérskeho debutu Roddyho Dextra, ktorý doteraz nakrúcal predovšetkým reklamy v Peru, Čile, brazílskom São Paule a Mexiku a v súčasnosti pripravuje svoj prvý celovečerný film. Porota vyzdvihla originálnu kameru a režisérovu zdržanlivosť, ktorá necháva diváka dospieť k emóciám sám.
Modrého anjela za najlepší krátky film spolu s finančnou prémiou 500 eur získala kazašská režisérka Camila Sagyntkan za snímku Čo si to urobila, Zarina?. Porota ocenila silu scenára, presnosť a hĺbku hereckých výkonov a to, že film priniesol hlas z miesta, ktorého príbehy si zaslúžia byť počuté častejšie a vo väčšom rozsahu.
Pri Medzinárodnej súťaži filmov zo strednej a východnej Európy priniesla porotcovské zdôvodnenia na pódium predsedníčka poroty, poľsko-britská profesorka filmovej vedy z University of Central Lancashire Ewa Mazierska. Zvláštne uznanie za herecké výkony si odniesol bulharský film Made in EU režiséra Stephana Komandareva. Sám Komandarev v ďakovnej zdravici povedal: "Drahí priatelia z 32. IFF Art Film festivalu, bol som nadšený, keď som sa dozvedel, že náš film získal zvláštne uznanie. Za mňa, aj za celý tím sa vám chcem poďakovať za toto ocenenie, a za to, že ste Made in EU zaradili do programu festivalu. Je to pre nás česť."
Modrého anjela za najlepší film súťaže zo strednej a východnej Európy s finančnou odmenou 1 500 eur získala gruzínska režisérka Ana Urushadze za drámu Vedľajšia úloha. Mladá tbiliská režisérka a scenáristka v Košiciach osobne nebola, jej cenu v zastúpení prevzal Radek Ševčík, zástupca distribučnej firmy Split Screen. Porota vyzdvihla umeleckú vyzretosť filmu, vynikajúce herecké výkony a hypnotickú zmes reality a snov.
Ceny Medzinárodnej súťaže hraných filmov odovzdávala slovenská scenáristka a dramaturgička Barbora Námerová a predseda poroty, maďarský filmový kritik a hlasujúci člen Zlatých glóbusov Géza Csákvári. Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon získala britská herečka Imogen Poots za rolu vo filme Chronológia vody, celovečernom režisérskom debute americkej herečky Kristen Stewart. Poots má za sebou kariéru v televízii, filme i na divadelných doskách a bola tvárou parfému francúzskej značky Chloé. Porota jej výkon označila za "nie herectvo, ale transformáciu" a vyzdvihla "silnú fyzickú prítomnosť a ochotu prijať bolesť pri zachovaní vnútornej citlivosti".
Modrý anjel za najlepší mužský herecký výkon putoval k britskej hereckej legende Sirovi Tomovi Courtenayovi za rolu vo filme Kráľovná na mori amerického režiséra Lancea Hammera. 89-ročný držiteľ troch cien BAFTA, Zlatého glóbusu a dvoch Strieborných medveďov z Berlinale, ktorému rytiersky titul udelila ešte kráľovná Alžbeta II. v roku 2001, v zdravici ďakoval: "Dobrý večer všetkým. Skutočne som nadšený, že som vyhral cenu Modrého anjela. Mrzí ma, že tam s vami nemôžem byť osobne, ale mám 89 rokov a skočiť na lietadlo už nie je také jednoduché. Za inšpiráciu vďačím svojim kolegom, menovite Juliette Binoche, Anne Calder-Marshall, Florence Hunt a hlavne samotnému Lancovi Hammerovi, ktorý pre mňa bol neskutočnou inšpiráciou. Som im za to vďačný. A vďačný som aj vám. Ďakujem," povedal Courtenay. Spomínaného druhého Strieborného medveďa z Berlinale získal v tomto roku práve za Kráľovnú na mori, ktorú si v Košiciach diváci mohli pozrieť počas festivalu.
Modrého anjela za najlepšiu réžiu si za drámu Navždy odniesla rakúska režisérka a scenáristka Sandra Wollner. Porota ocenila jej výnimočnú kontrolu nad filmovým časom a priestorom a schopnosť previesť diváka dvomi časovými rovinami "bez toho, aby ho čo i len raz držala za ruku". Film Navždy mal svetovú premiéru na tohtoročnom 78. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Cannes v sekcii Un Certain Regard. Tesne po tomto ocenení sa Navždy stala aj najlepším hraným filmom 32. ročníka IFF Art Film. Porota uviedla, že je to "film, ktorý dôveruje tichu, obrazu a divákovi", a oceňuje jeho odvahu byť jemný tam, kde iní bývajú hluční.
Predposledným ocenením večera bola samostatná Cena FIPRESCI Medzinárodnej federácie filmových kritikov, ktorú IFF Art Film odovzdal po druhý raz v histórii. Trojčlennej porote predsedala holandská distribútorka a programátorka Clementine Van Wijngaarden spolu s francúzskym festivalovým dramaturgom Pierrom-Yvesom Rogerom a slovenským filmovým kritikom Matúšom Kvasničkom. Modrého anjela si tak druhýkrát večera odniesol bulharský Made in EU Stephana Komandareva. Porota snímku ocenila ako "dojímavý dokumentárny portrét malého mesta v roku 2020, keď ľudia strácajú kontrolu a hľadajú obetného baránka", a vyzdvihla mocný herecký výkon Gergany Pletnyovovej.
32. ročník v závere zhrnul umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch: "Bol to veľmi intenzívny ročník. Uviedli sme 128 filmov a ešte zajtra premietame. Dúfam, že ste sa u nás cítili dobre. Musím sa poďakovať celému nášmu organizačnému tímu. Je to najväčší filmový festival na Slovensku, ktorý by sa nikdy neuskutočnil bez podpory našich partnerov. Ďakujeme. Som rád, že ste tu boli, že ste si užili túto atmosféru, a budem sa na vás tešiť opäť o rok."
Festival sa napokon poďakoval divákom v krátkej dokrútke a pozval ich na záverečný deň tohto ročníka a, najmä, na 33. ročník v roku 2027.
32. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV, Fors - stav
Automotive partner: AUTO-VALAS
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Budweiser Budvar, Julius Meinl
Oficiálne víno: KubBo Select, Ostrožovič
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, Naše Košice
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, WITKOWITZ SLOVAKIA, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Wallonie-Bruxelles International.be, Taper, ECO Technologies, Aupark Shopping Center Košice, Dopravný podnik mesta Košice, Letisko Košice, YumEarth, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, Face up! Studio by Michaela Petroci, Panta Rhei, ARTFORUM, LOCAL NOMAD, Východoslovenské múzeum v Košiciach, MIHYRING
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining & Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade – Casablanca cafe, La Hacienda, Red Velvet Cake Bar, Macarons Košice, Savour Patisserie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Sir Tom Courtenay, Fatih Akin, Sandra Wollner a dvojnásobne ocenené Made in EU: 32. ročník IFF Art Film Košice sa skončil v Kunsthalle © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Festival IFF Art Film Košice
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