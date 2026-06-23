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 24hod.sk    Kultúra

23. júna 2026

Nadácia Cvernovka apeluje na šéfa Rady FPU Matúša Oľhu, aby bezodkladne podpísal dodatok k zmluve


Tagy: Dotácie Kultúra

"Verejní funkcionári sú povinní konať podľa zákona, nie podľa osobného presvedčenia." Nadácia Cvernovka vyzvala predsedu ...



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fpu2 676x451 23.6.2026 (SITA.sk) - "Verejní funkcionári sú povinní konať podľa zákona, nie podľa osobného presvedčenia."


Nadácia Cvernovka vyzvala predsedu Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúša Oľhu, aby konal v súlade so svojím verejným vyhlásením a bezodkladne podpísal dodatok k zmluve s Nadáciou Cvernovka. Ako uviedol správca Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj, podľa informácií poskytnutých kanceláriou FPU čaká vyplatenie dotácie schválenej pre Nadáciu Cvernovka už len na Oľhov podpis.

Daňové a odvodové nedoplatky


Čavoj pripomenul verejné vyhlásenie predsedu Rady FPU z 18. júna 2026, kde Oľha povedal, že dôvodom nevyplatenia zostávajúcich viacročných projektov majú byť evidované daňové alebo odvodové nedoplatky prijímateľov. Vyhlásil tiež pri tom, že po preukázaní bezdlžnosti FPU bez zbytočného odkladu pristúpi k výplate.

„Nadácia Cvernovka považuje takto uvedený dôvod za zavádzajúci, keďže neeviduje žiadne daňové ani odvodové nedoplatky. Túto skutočnosť Fondu na podporu umenia bezodkladne preukázala potvrdeniami Finančnej správy SR, Sociálnej poisťovne a troch zdravotných poisťovní,” uviedol Čavoj. Dočasne poverený riaditeľ FPU František Kornaj mal zároveň potvrdiť, že audit preverujúci viacročné zmluvy v prípade Nadácie Cvernovka nezistil žiadne pochybenia, ktoré by bránili pokračovaniu zmluvy.

Splnené podmienky


„Nadácia Cvernovka týmto považuje všetky podmienky, ktoré predseda Rady FPU vo svojom verejnom vyhlásení označil za rozhodujúce, za splnené. Očakávame preto, že Matúš Oľha bude rešpektovať vlastné verejné vyhlásenie a bez zbytočného odkladu podpíše dodatok k zmluve Nadácie Cvernovka. Ak dodatok napriek tomu nepodpíše, bude zrejmé, že dôvodom ďalšieho blokovania nie sú skutočnosti uvedené v jeho verejnom vyhlásení zo 18. júna 2026, ale jeho vlastné rozhodnutie,” uviedol Čavoj.

Podotkol, že nejde o formálny odklad podpisu, ale každý odklad pre nadáciu prináša reálne náklady, napríklad v podobe financovania schváleného projektu z úverových zdrojov, obmedzovania programu kultúrneho centra či neistotu voči partnerom, dodávateľom aj umeleckým spolupracovníkom. Tieto škody ale nie sú dôsledkom zákona, ale rozhodnutia predsedu Rady FPU o nepodpísaní dodatku.

„Nadácia Cvernovka odmieta postupy, ktoré sa neopierajú o jasne a transparentne stanovené podmienky. Verejní funkcionári sú povinní konať podľa zákona, nie podľa osobného presvedčenia. Rovnaké potvrdenia o bezdlžnosti dnes FPU umenia doručila aj organizácia Truc sphérique, ktorá prevádzkuje kultúrne centrá Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga Žilina a podľa našich informácií ich v najbližších dňoch doručia aj ďalšie organizácie. Očakávame, že FPU a predseda Rady FPU Matúš Oľha budú pri všetkých organizáciách, ktoré preukážu svoju bezdlžnosť, postupovať rovnako a v súlade s vlastným verejným vyhlásením,” uzavrel Čavoj.

Zrušenie zmlúv


V polovici marca Rada FPU na svojom zasadnutí jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv. Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory. Týkalo sa to napríklad slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel. Zrušené boli zmluvy v celkovej sume viac ako 2 milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú.

FPU vtedy v reakcii argumentoval systémovými zmenami, ktoré by mali zaistiť spravodlivejšiu redistribúciu finančných prostriedkov. Rovnako uviedol, že vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému, dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov podľa neho viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia a znevýhodňovala nových uchádzačov.

Vlna odporu


Na sklonku marca predstavitelia rezortu kultúry a predseda Rady FPU Matúš Oľha na tlačovej konferencii informovali, že rušenie trojročných zmlúv Radou FPU neznamená ukončenie podpory projektov. Žiadosti by mali byť naďalej posudzované individuálne, kvalitné projekty podľa MK SR podporu získajú. Zmena spočíva v tom, že financovanie už nebude garantované na tri roky vopred, ale bude sa prehodnocovať každý rok.

Tieto rozhodnutia vyvolali v kultúrnej obci markantnú vlnu odporu a boli jedným z dôvodov, ktorými organizátori odôvodnili protestnú akciu, ktorá sa v závere marca konala v Bratislave a zúčastnilo sa jej 14-tisíc ľudí. Organizácie, ktorým boli zrušené trojročné zmluvy na podporu z FPU tiež začiatkom apríla podali podnet na Generálnu prokuratúru, aj na dozornú komisiu FPU.

Agentúra SITA sa pokúsi získať stanovisko Fondu na podporu umenia a predsedu Rady FPU.
 
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Zdroj: SITA.sk - Nadácia Cvernovka apeluje na šéfa Rady FPU Matúša Oľhu, aby bezodkladne podpísal dodatok k zmluve © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dotácie Kultúra
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