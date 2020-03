Šíriaci sa koronavírus zatvoril ďalšiu automobilku, svojich zamestnancov nechal doma aj Nissan

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2020 - Japonská automobilka Nissan Motor Co. oznámila, že pre šírenie pandémie koronavírusu zatvára závody v Afrike, Indii a na Blízkom východe a jej administratívni pracovníci v týchto regiónoch pracujú z domu.Tieto kroky sú v súlade s odporúčaním a predpismi vlád a ich cieľom je ochrana zamestnancov, zákazníkov a verejnosti, uviedol výrobca automobilov.Produkcia závodu aliancie Renault Nissan Automotive India Private, Ltd v indickom meste Chennai sa zastavila už v pondelok až do odvolania. Japonský výrobca áut preruší produkciu aj vo svojom závode v predmestí Pretórie Rosslyn v Južnej Afrike a v závode v Gíze v Egypte sa výroba pozastaví na dva týždne.