Reštaurácie môžu pred dôsledkami Covid-19 zachrániť stravné lístky, ročne im prinášajú milióny eur

25.3.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémiou jednému z najviac postihnutých hospodárskych odvetví, teda reštauračnému biznisu, budú z dna pomáhať aj stravné lístky. Tvrdí to Asociácia moderných benefitov (AMOBE), podľa ktorej aj v súčasnosti môžu pomôcť stravné lístky držať v akom takom chode aspoň niektoré prevádzky, ktoré realizujú rozvoz jedál. Ako totiž asociácia upozorňuje, v stravných lístkoch do tohto sektora smerujú ročne stovky miliónov eur."Stravníci, ktorí bežne chodili do reštaurácií, môžu aj dnes aspoň čiastočne pomôcť reštauráciám využitím donášky. Aj po skončení krízy však budú stravné lístky dôležitým faktorom obnovy reštauračného sektora, ročne prinesú tisíckam reštaurácií po celom Slovensku takmer 420 miliónov eur tržieb," uvádza AMOBE.Celkovo pritom podľa asociácie stravné lístky prinesú ročne do predaja stravy až 820 miliónov eur. Okrem reštauračného biznisu však takmer polovica tejto sumy smeruje aj do predaja potravín v maloobchode."Reštaurácie teda momentálne prichádzajú o desiatky miliónov eur mesačne len z tržieb od stravníkov so stravnými lístkami. Časť z týchto peňazí im môže priniesť cielené spotrebiteľské rozhodnutie objednať si za stravný lístok dovoz obedu z obľúbenej reštaurácie," vysvetľuje prezident AMOBE Štefan Petrík.Asociácia je však presvedčená, že stravné lístky budú výrazne pomáhať reštartovať stravovací sektor aj po skončení pandémie. "Vďaka tomu, že sa dajú využiť iba na stravovanie, sú to tržby, ktoré pôjdu do reštauračného sektora," dodáva Petrík s tým, že zákazníci prichádzajúci vďaka stravným lístkom tvorili počas obedňajších prestávok aj pred krízou pre mnohé reštaurácie kľúčovú časť tržieb.