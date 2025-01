SIS by mala zakročiť voči organizácii Brat za brata, podľa politológa dostáva združenie z Moskvy noty aj peniaze

Ruská propaganda?

SIS je predĺženou rukou koalície

SaS podala trestné oznámenie

Kritizuje ich aj Slovenské protifašistické hnutie

29.1.2025 (SITA.sk) - Nečinnosť Slovenskej informačnej služby (SIS) v prípade občianskeho združenia Brat za brata , ktorá vyzýva na zakladanie partizánskych buniek, je podľa politológa Tomáša Koziaka zarážajúca. Ako povedal pre agentúru SITA, verejnosť nepočula absolútne žiadne kroky, ktoré chce SIS podniknúť v súvislosti s týmto združením.„Ak tu táto skupina vyzýva k organizácii partizánskych buniek, je to za hranicou toho, čo demokratická spoločnosť môže akceptovať. SIS mala okamžite zakročiť a urobiť s ňou poriadok,“ povedal.Zdôrazňuje, že je evidentné, že Brat za brata tu nepôsobí mesiac ani dva, ale dlhodobo, a naratívy, ktoré na Slovensku táto organizácia šíri, sú naratívmi oficiálnej ruskej propagandy. „Nie som sám, ktorý pochybuje, že to robia zadarmo, nezištne a len zo svojho presvedčenia. Takže máme tu organizáciu, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou dostáva z Moskvy nielen noty, ale aj príspevok na svoju činnosť,“ upozornil Koziak.Podľa neho sú práve takéto aktivity nebezpečenstvom pre fungovanie štátu, nie demonštrácie, v ktorých ľudia žiadajú odstúpenie premiéra.„Lebo pri demonštrácii sa bavíme o demokracii a pri partizánskych bunkách o násilnej akcii. A výzva k násilnej akcii by mala byť už nielen pod drobnohľadom SIS, ale zasiahnuť by mali aj orgány činné v trestnom konaní,“ podčiarkol Koziak.Slovenská informačná služba sa podľa neho pod svojím súčasným vedením stáva predĺženou rukou vládnej koalície, konkrétne Smeru.„Je tam prepojenie otec a syn (podpredseda NR SR za Smer-SD Tibor Gašpar a jeho syn Pavol Gašpar ako šéf SIS, pozn. SITA), tak čo iné od toho môžeme očakávať,“ poznamenal politológ.Dodal, že SIS možno len ťažko brať vážne ako nejakú nezávislú inštitúciu, pokiaľ je tam takéto personálne prepojenie.Skupina Brat za Brata na sociálnej sieti zverejnila status, v ktorom robila nábor do partizánskych buniek, ktoré plánuje založiť. „Blíži sa očista Slovenska. Každý kraj, okres, mesto, dedina. Píš, odkiaľ si, následne sa ozveme,“ vyzývala.Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) podala na združenie Brat za brata 27. januára trestné oznámenie.„Máme vážne podozrenie, že činnosť tohto združenia napĺňa trestné činy, ktoré súvisia s úkladmi proti Slovenskej republike a s vlastizradou. Preto podávame toto trestné oznámenie,“ uviedla poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Kritizovala tiež nečinnosť SIS v súvislosti s touto organizáciou. Slovenské protifašistické hnutie (SPH) vyzvalo generálneho prokurátora Maroša Žilinku a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na preskúmanie činnosti združenia Brat za brata pre podozrenie z páchania trestných činov.„Podľa dostupných informácií táto skupina vykazuje znaky otvorenej podpory zahraničných záujmov, ktoré sú v rozpore s bezpečnostnými a politickými záujmami Slovenskej republiky,“ zdôraznilo hnutie.Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar uviedol, že jediný, kto má snahu zneužiť Slovenskú informačnú službu na politické účely, je opozícia. Podľa neho je utajovanou skutočnosťou, koho tajná služba rozpracováva. Aktivity organizácie Brat za brata odmietol komentovať.