SIS o ruskej stope v prípade bombových vyhrážok mlčí, podľa analytika ide o cielenú manipuláciu s informáciami

22.11.2024 (SITA.sk) - Nie je prekvapujúce, že Slovenská informačná služba (SIS) mlčí o ruskej stope za bombovými vyhrážkami na školách na Slovensku a v Českej republike.Pre agentúru SITA to uviedol bezpečnostný analytik Vladimír Bednár . Rovnako podľa neho neprekvapuje ani to, že o tomto a podobných prípadoch mlčia naši najvyšší ústavní a koaliční predstavitelia.„V tomto prípade Slovenská informačná služba cielene manipuluje informáciami tým, že zverejňuje len také informácie, ktoré vyhovujú politickým záujmom súčasnej vládnej koalície, a nie záujmom občanov Slovenskej republiky,“ zhodnotil.Poukázal na to, že elektronické stopy tohto e-mailového útoku smerujúcemu k prerušeniu prevádzky českých a slovenských škôl, ako aj elektronické stopy zaistené pri predchádzajúcom podobnom útoku, siahajú k proruským cyberkriminálnym skupinám, ktoré sú podporované a riadené ruskými spravodajskými službami GRU a SVR.„Tento útok zapadá do celkovej sabotážnej kampane, ktorú v Európskych krajinách vedú ruské spravodajské služby,“ skonštatoval Bednár.Riaditeľ českej spravodajskej služby Michal Koudelka o ruskej stope informoval verejnosť, slovenská SIS uviedla len toľko, že detailnejšie informácie nemôže zverejniť.„V prípade aktivít, ktoré ohrozujú bezpečnosť Slovenskej republiky a jej občanov, Slovenská informačná služba prijíma opatrenia v súčinnosti s ostatnými bezpečnostnými zložkami a partnerskými spravodajskými službami doma aj v zahraničí, avšak detailnejšie informácie nie je možné zverejniť z dôvodu zákonnej prekážky,“ uviedla hovorkyňa SIS Zuzana Morávková s dodatkom, že tajná služba neustále získava a vyhodnocuje informácie o potenciálnych bezpečnostných rizikách namierených proti záujmom SR.Niektorí vládni politici podľa bezpečnostného analytika šíria klamlivé naratívy s cieľom znemožniť voličom objektívne vyhodnotiť bezpečnostnú a politickú situáciu a získať tak moc.„To však synergicky priamo poškodzuje bezpečnostné záujmy obyvateľov, pretože im to znemožňuje správne identifikovať skutočné bezpečnostné hrozby pre Slovenskú republiku, ako napríklad agresívnu politiku Ruskej federácie nielen voči Ukrajine, ale aj voči Slovenskej republike,“ hodnotí Bednár.Poukázal na to, že politici šíria strach z nášho fiktívneho ohrozenia, ak poskytneme pomoc Ukrajine, zdôrazňujú podporu nespravodlivému mieru na úkor Ukrajiny, hovoria o zodpovednosti Ukrajiny za vojnový konflikt a generujú fiktívne trestnoprávne kauzy za poskytnutie vojenskej pomoci Ukrajine. Polícia v tomto roku zaznamenala viac ako 1 500 hlásení o bombovej hrozbe na školách, ale aj v bankách alebo obchodoch. V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Výhražné e-maily o „zamínovaní“ dostali slovenské školy aj na začiatku školského roka v septembri, pričom podobná situácia vtedy bola aj v Českej republike.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) chce problém s bombovými vyhrážkami riešiť zavedením kamerových systémov na školách. Paniku a strach podľa neho šíria progresívci a liberáli, nie vláda. Projekt sa oproti pôvodnému plánu nakoniec oneskorí o rok.Minister vnútra informoval o tom, že treba ešte „dotiahnuť nejaké technické riešenie“. Podľa neho pôjde o kamery novej generácie aj s funkciou rozpoznávania tváre. Projekt by mal byť financovaný zo zdrojov Programu Slovensko , pričom k dispozícii by malo byť viac ako 62 miliónov eur.Na vypátraní páchateľa, ktorý stojí za vyhrážkami, pracuje Slovensko podľa ministra v spolupráci so zahraničnými zložkami.„Identifikovali sme hrozbu a stupeň možného rizika. Riziko sme označili za nízke,“ povedal v septembri po výhražných e.mailoch na školách Šutaj Eštok.