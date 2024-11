Liberáli chcú motivovať sociálne podniky, navrhujú vyššie sadzby umiestňovacieho príspevku

22.11.2024 (SITA.sk) - Sadzby umiestňovacieho príspevku pre integračné sociálne podniky by sa mohli zvýšiť. Poslanci z klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Vladimír Ledecký Vladimíra Marcinková predložili na rokovanie Národnej rady SR novelu zákona o sociálnej ekonomike, ktorej cieľom je zvýšiť sadzbu umiestňovacieho príspevku pre integračné sociálne podniky. Umiestňovací príspevok je nástrojom určeným na podporu zamestnanosti znevýhodnených osôb a ich úspešnú integráciu do bežného pracovného trhu.Podľa poslancov je aktuálna výška príspevku nedostatočná a neplní svoj účel. Preto navrhujú zvýšenie príspevku z 25 % na 40 % v siedmom až deviatom mesiaci jeho poskytovania a z 35 % na 60 % v desiatom až dvanástom mesiaci.„Zamestnávatelia sa často zamestnaniu týchto osôb bránia vzhľadom na zvýšené náklady, ktoré im môžu v súvislosti so zaškolením a prípravou na výkon zamestnania vzniknúť. Ak zamestnanec získa pracovné návyky v sociálnom podniku, ktoré mu následne pomôžu s nájdením si ďalšieho, stáleho, zamestnania, máme za to, že tieto sociálne podniky by mali byť za túto činnosť efektívne a dostatočne motivujúco odmenení,“ uvádzajú predkladatelia. Návrh zákona bude mať mierne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, no očakáva sa pozitívny vplyv na zamestnanosť a sociálne prostredie.