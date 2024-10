SIS: Premiér si žiadnu správu neobjednal, môže byť v konflikte záujmov

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) si žiadnu správu o atentáte na jeho osobu v Slovenskej informačnej službe (SIS) neobjednal, ani o ňu službu nepožiadal. Premiérovi takéto informácie z dôvodu možného konfliktu záujmov nie sú poskytované, pričom výnimku tvoria informácie poskytované v zmysle zákona o SIS. Uviedol to riaditeľ služby Pavol Gašpar.





"Slovenská informačná služba v predmetnej veci spolupracuje v úzkej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní," vyhlásil Gašpar a dodal, že SIS nemôže informovať verejnosť o predmete jej spravodajskej činnosti. Informácie sprístupňuje iba príjemcom zo zákona.Premiér Fico v stredu poprel, že by si od SIS vyžiadal správu o atentáte na jeho osobu. Povedal, že ak tak niekto urobil, boli to opoziční poslanci na parlamentnom výbore na kontrolu činnosti SIS. Jeho reakcii predchádzalo vyjadrenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), že Fico si ako oprávnený prijímateľ informácií vyžiadal od SIS správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu. Rezort vnútra spresnil, že má na to z titulu svojej funkcie zákonný nárok a nebola tým myslená správa o atentáte z dňa 15. mája v Handlovej.