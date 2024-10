Do konca roku by malo odísť do civilu 2 400 policajtov, tvrdí Šeliga a prezradil aj ich dôvody odchodu (video)

Neoficiálne informácie

Politické tlaky a zlé pracovné podmienky

16.10.2024 (SITA.sk) - Do konca roku 2024 by malo z Policajného zboru odísť do civilu 2 400 policajtov. Tvrdí to bývalý poslanec parlamentu a podpredseda opozičnej strany Demokrati „To je číslo, ktoré sme my dostali z Ministerstva vnútra SR ," povedal Šeliga. Zároveň však uviedol, že tieto informácie nie sú oficiálne, pretože „úradníci sa ich boja dať na papier". Podľa Šeligu policajti zo zboru odchádzali každý rok, nikdy to však nebolo tak vysoké číslo.„Zmizne celý jeden kraj, lebo priemerne v kraji je okolo 2 000 policajtov," skonštatoval Šeliga. Navyše je polícia momentálne podľa exposlanca personálne obsadená len na približne 74 percent.Podľa Šeligu z polície odchádzajú hlavne dlhoroční, skúsení policajti. Dôvodom na odchod sú podľa neho politické tlaky, a tiež zlé pracovné podmienky.„Nemajú tričká, nemajú ponožky, nemajú náboje," vyhlásil Šeliga. Doplnil, že dôležitým faktorom je tiež finančná motivácia. Šeliga zároveň zopakoval svoje tvrdenie, že policajný prezident Ľubomír Solák čaká na povýšenie do hodnosti generála a následne má odísť do civilu.„A háda sa s pánom Zurianom, že kedy a kým spôsobom má odstúpiť," doplnil Šeliga s tým, že políciu už teraz fakticky riadi šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian