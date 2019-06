SIS: Pretrvávajú snahy o zneužitie legálnych spôsobov vstupu do SR

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. júna (TASR) - Aj v roku 2018 na území SR pretrvávali snahy občanov z rizikových krajín o zneužitie legálnych spôsobov vstupu na územie SR. O individuálnych prípadoch takéhoto konania Slovenská informačná služba (SIS) informovala externých príjemcov zo zákona. Píše sa to v odtajnenej časti Správy o činnosti SIS za minulý rok, ktorá bola v piatok (28. 6.) zverejnená na jej internetovej stránke.Ako ďalej zverejnila SIS vo svojej správe v kategórii Bezpečnostná oblasť venovanej migrácii, v roku 2018 bol zaznamenaný pokračujúci rastúci trend sofistikovaných foriem migrácie osôb z rizikových krajín. Medzi tieto formy patria najmä účelové získanie pobytu s cieľom podnikania, zlúčenia rodiny, štúdia a účelové manželstvá. Vo väčšine týchto prípadov sledujú žiadatelia jediný cieľ, ktorým je získanie legálneho pobytu v schengenskom priestore.uvádza sa v správe zverejnenej na oficiálnej stránke SIS v sekcii Pre vás.SIS však konštatuje, že počet nelegálnych migrantov, ktorí v roku 2018 pricestovali do EÚ, bol najnižší za posledných päť rokov. Bezpečnostné riziká vyplývajúce z príchodu nelegálnych migrantov na územie EÚ však naďalej pretrvávali.V prvom polroku 2018 sa však prejavilo využívanie novej migračnej trasy v regióne západného Balkánu, aktivovanej koncom roka 2017, ktorá prechádza cez Albánsko, Čiernu Horu, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Slovinsko a Taliansko do Rakúska. Práve tu SIS externých príjemcov zo zákona upozornila, že Bosna a Hercegovina, disponujúca vhodnými podmienkami pre šírenie radikálneho výkladu islamu, sa môže stať útočiskom aj pre radikalizované osoby. Rovnako tak aj pre veteránov zo zón konfliktov na Blízkom východe a zároveň priestorom, kde môže dôjsť k radikalizácii časti nelegálnych migrantov smerujúcich do štátov EÚ.