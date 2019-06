Sloboda zvierat: Ak zvieraťu v aute hrozí smrť, môžete rozbiť okno

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Ak zvieraťu v aute hrozí pre vysoké teploty smrť a majiteľa nie je možné kontaktovať, okoloidúci človek môže na aute rozbiť okno a vyslobodiť ho. Upozorňuje na to Sloboda zvierat, podľa ktorej to umožňuje občiansky zákonník.Podmienkou pre takýto zásah je, že následok, ktorý okoloidúci takto spôsobí, nie je závažnejší ako ten, ktorý hrozil. "" vysvetľuje predsedníčka slobody zvierat Pavla Dugovičová.Dôležité je tiež podľa nej najprv sa pokúsiť nebezpečenstvo odvrátiť inak - napríklad ak je auto pred nákupným centrom, nechať vyhlásiť evidenčné číslo vozidla cez rozhlas.Podobne to platí aj v prípade zvieraťa uviazaného na reťazi.radí Dugovičová.Ak sa zviera prehreje, podľa Dugovičovej sa to prejaví sťaženým dýchaním a zvýšenou srdcovou frekvenciou.opisuje. Ďalšími príznakmi môžu byť tráviace problémy a nechutenstvo.Takýmto zvieratám odporúča ponúknuť čerstvú vodu izbovej teploty, prípadne namočiť okolie úst. Dôležitý je tiež úkryt pred slnkom.dodáva. Radí tiež vyhľadať pomoc veterinárneho lekára a prípad nevhodného zaobchádzania nahlásiť polícii, príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe alebo na linku proti krutosti Slobody zvierat.