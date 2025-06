SIS prijíma bezpečnostné opatrenia v súvislosti so situáciou na Blízkom východe, verejnosť vyzýva k opatrnosti

13.6.2025 (SITA.sk) - Slovenská informačná služba (SIS) v súvislosti s aktuálnou situáciou na Blízkom východe intenzívne komunikuje s príslušnými bezpečnostnými zložkami SR, ako aj so zahraničnými partnermi SIS, s cieľom zabezpečiť prijatie všetkých nevyhnutných opatrení na ochranu bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.Ako informovala SIS, medzi konkrétne opatrenia prijaté SIS patrí najmä zvýšený monitoring potenciálnych hrozieb voči dotknutým ohrozeným komunitám, ako aj inštitúciám, v ktorých tieto komunity pôsobia na území Slovenskej republiky. Slovenská informačná služba chce zvýšiť fyzickú, objektovú a spravodajskú ochranu týchto subjektov. Prijala tiež preventívne opatrenia v súvislosti so zvýšenou hrozbou kybernetických útokov, ktoré by mohli ohroziť kritickú infraštruktúru štátu.Slovenská informačná služba vyzýva verejnosť k opatrnosti pri cestovaní do krajín Blízkeho východu a dôrazne odporúča vyhnúť sa masovým zhromaždeniam a konfliktným oblastiam. Zároveň vyzýva občanov Slovenskej republiky nachádzajúcich sa v regióne konfliktu, aby sa riadili usmerneniami miestnych bezpečnostných zložiek.