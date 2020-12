Situácia je napätá, ale Mesežnikov verí, že vládna koalícia vydrží do ďalších volieb

Sulíkovci neprišli do vlády plakať

Vláda má predpoklad vydržať

17.12.2020 - Výzva premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na odstúpenie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) nie je celkom premyslený krok.Ako pre agentúru SITA povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov, turbulencie, ktoré nastanú snahou takýmto spôsobom sa zbaviť lídra koaličnej strany nepovedú k ničomu dobrému a napokon poškodia aj samotnému premiérovi.Mesežnikov si však myslí, že je dôležité počkať, pretože počas vlády terajšej koalície už zaznelo všeličo.Reakcia strany Sloboda a Solidarita (SaS) o tom, že stoja za predsedom Sulíkom a do vlády neprišli plakať, ale tvrdo pracovať, je podľa Mesežnikova celkom pochopiteľná.„Im teraz rastú preferencie. Celá vládna koalícia sa nachádza v spoločnej situácii, ktorá súvisí s pandémiou ochorenia COVID-19. Ale niektoré strany komunikujú svoje postoje šikovnejšie a lepšie a niektoré problematicky. Predseda vlády patrí k tej strane, ktorá komunikuje problematicky. Takže im klesajú preferencie aj na základe toho. Naopak SaS rastú,“ uviedol.Mesežnikov dodáva, že situáciu, ktorá je v súčasnosti v koalícii, sme ešte v koaličných vládach nezažili. „Situácia je napätá a vždy bola, ale zatiaľ nedochádzalo k tomu, aby predseda vyzval iného člena vlády na odchod,“ dodal.Politológ však verí, že vládna koalícia vydrží do ďalších volieb. Upozornil však na to, že miera predvídateľnosti niektorých členov vládnej koalície je nižšia.„Ešte nijaká iná koaličná vláda nemalá takú ústavnú väčšinu ako má táto. Má 95 mandátov. Nijaká iná vláda to nemala od roku 1990. Povedal by som, že zo štrukturálneho hľadiska samozrejme majú všetky predpoklady vydržať do ďalších volieb,“ uzavrel politológ.