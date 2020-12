Európsky parlament stanovil trojdňové ultimátum pre dohodu o brexite

Dohodu musí schváliť aj britský parlament

Šance na dohodu vyzerajú realistickejšie

17.12.2020 (Webnoviny.sk) - Európsky parlament (EP) stanovil trojdňovú lehotu, počas ktorej sa musia EÚ a Veľká Británia dohodnúť na úprave budúcich vzťahov po brexite.V prípade, že dohode nebude hotová do polnoci z nedele na pondelok, parlament ju už tento rok nedokáže schváliť. Dohodli sa na tom vo štvrtok šéfovia parlamentných frakcií.O stave rokovaní ich predtým informoval hlavný európsky vyjednávač Michel Barnier Ak dohoda príde neskôr ako v nedeľu, parlament do konca roka nedokáže zvolať plenárne zasadnutie, uviedli šéfovia frakcií.Prípadnú brexitovú dohodu musí schváliť aj britský parlament, kde sa začína v piatok vianočná prestávka, ktorá potrvá do 5. januára.Ak však bude dohoda pripravená, poslanci sú podľa britskej vlády pripravení do 48 hodín zasadnúť a schváliť ju.Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu uviedla, že rokovania výrazne pokročili a šance na dohodu vyzerajú realistickejšie. Priznala však, že stále zostávajú otvorené dve kľúčové otázky, ktorými sú spoločné pravidlá hospodárskej súťaže a práva na rybolov v britských vodách.Veľká Británia z Európskej únie vystúpila 31. januára tohto roka, no do konca decembra je súčasťou spoločného trhu a colnej únie. Uzavretie dohody do 31. decembra by zabezpečilo, že vo vzájomnom obchode medzi Britániou a úniou nebudú clá a kvóty.