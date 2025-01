Situácia je podľa Pellegriniho vážna, prezident hovorí o snahách eskalovať napätie v spoločnosti – VIDEO

Scenár a plán

23.1.2025 (SITA.sk) -Situácia je vážna, pretože je tu snaha zaútočiť na ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Povedal to prezident Peter Pellegrini po rokovaní Bezpečnostnej rady SR . Podľa jeho slov sa ukazujú snahy eskalovať napätie v spoločnosti.„Žiadna krajina nemôže tolerovať, že na jej území pôsobí skupina ľudí, ktorej cieľom je predčasne a nátlakovým spôsobom zvrhnúť aktuálnu vládu a vyvolať politickú krízu tak, aby zmenila politické pomery v krajine," povedal Pellegrini.Situácia podľa hlavy štátu vykazuje známky eskalácie napätia s cieľom stupňovať prejavy nesúhlasu a ísť za hranicu pokojných, mierumilovných protestov aj do ďalších akcií, „na ktoré pravdepodobne existuje scenár a plán".Prezident vychádza z informácií, ktoré poskytla na Bezpečnostnej rade Slovenská informačná služba (SIS) aj predstaviteľom vlády a bezpečnostným zložkám štátu. Zdôraznil, že dôkazy SIS, ktoré preukazujú konanie niektorých osôb, boli získané zákonným spôsobom, a to nielen z internetu, ako bolo prezentované.Pellegrini povedal, že v politike je už dlho a nezvykne konať panicky, avšak z informácií, ktoré mu poskytla SIS v stredu na rokovaní v sídle spravodajskej služby, bolo podľa neho nevyhnutné, aby sa vo štvrtok zišla Bezpečnostná rada v širšom formáte.Zdôraznil, že nikdy nespochybňoval právo občanov vyjadriť svoju nespokojnosť demonštráciou či štrajkom, každý protest však musí byť v medziach zákona.„Žiaľ, na základe informácií, ktoré bezpečnostné zložky prezentovali celému vedeniu štátu, už dnes nemôžem povedať, že niektoré aktivity, ktoré sa konajú, respektíve sa chystajú, majú známky len nejakého spontánneho prejavu nespokojnosti občanov na nejaký spoločenský jav alebo konkrétnu udalosť,“ uviedol.Podľa jeho slov sú preukázané informácie, že za protestmi je „štruktúra osôb a organizácií a aj príslušné finančné toky, ktoré potvrdzujú, že ide o cielene riadenú skupinu ľudí, ktorí sa medzi sebou koordinujú“. Dodal, že je tu záujem niekoho, kto chce tieto protesty zneužiť a pokúsiť sa zmeniť politické pomery na Slovensku inak ako v demokratických voľbách.Zároveň ubezpečil, že na základe vo štvrtok prijatého uznesenia na Bezpečnostnej rade nejde nikto zatvárať ľudí ani im zakazovať zúčastňovať sa na protestoch. Dodal, že všetci účastníci štvrtkovej rady v uznesení zároveň potvrdili jasné ukotvenie Slovenska v Európskej únii NATO a nikto sa od tejto zahraničnopolitickej orientácie nebude odkláňať.„Pokiaľ si občania SR zachovajú rozvahu a budú svoje protesty a svoj nesúhlas s čímkoľvek v tomto štáte prejavovať mierumilovne, v zmysle ústavy a zákonov, tak môžeme fungovať ďalej,“ poznamenal Pellegrini.Ak by protesty prekročili hranice demokratického spôsobu prejavovania nesúhlasu, vláda musí byť podľa neho schopná garantovať chod Slovenskej republiky a zabrániť ataku na ústavné zriadenie.S cieľom zabrániť pokusom vyprovokovať nejaký násilný čin, ktorý by situáciu ďalej eskaloval, je podľa neho povinnosťou bezpečnostných zložiek postarať sa o bezpečnosť protestujúcich a zabrániť stretom dvoch názorových táborov. Výnimočný stav podľa neho nie je potrebné vyhlásiť.Vláda má na najbližšie zasadnutie Bezpečnostnej rady priniesť návrh opatrení s cieľom posilniť bezpečnosť.