Situácia s predsedom parlamentu sa podľa Michelka tak skoro nezmení, PS nemá v úmysle navrhnúť nového podpredsedu

12.10.2024 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu Roman Michelko (zvolený za SNS) si nemyslí, že sa situácia s predsedom parlamentu čoskoro zmení. „Očakávam, že ostane status quo," vyjadril sa v relácii Sobotné dialógy Slovenskej televízie a rozhlasu.Post predsedu parlamentu sa uprázdnil na jar tohto roka, kedy bol vtedajší predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (vtedy Hlas-SD ) zvolený za prezidenta. Pozícia predsedu parlamentu prináleží podľa koaličnej zmluvy Hlasu, no dlhodobo o ňu javí záujem predseda SNS Andrej Danko. Hnutie Progresívne Slovensko (PS) zatiaľ podľa poslankyne Ireny Bihariovej (PS) nemá momentálne v úmysle navrhnúť nového podpredsedu NR SR po tom, ako bo z tejto pozície odvolaný predseda PS Michal Šimečka Myslí si, že predseda poslaneckého klubu hnutia Martin Dubéci by bol dobrým kandidátom na tento post, a ak by oň mal záujem, mohlo by k dôjsť k jeho nominácii.