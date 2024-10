Čaputová poslala symbolické objatie každému, kto je objektom nenávisti. Exprezidentka si pripomenula streľbu na Zámockej

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.10.2024 (SITA.sk) - Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová poslala symbolické objatie každému, kto je objektom nenávisti. Učinila tak prostredníctvom sociálnej siete pri príležitosti druhého výročia vraždy na Zámockej ulici. Objatie poslala tým, ktorí čelia nenávisti, lebo sú iní, lebo majú odlišné názory, alebo preto, lebo svojou prácou vytŕčajú z davu.Podotkla, že to poznajú mnohí ľudia vrátane nej. Čaputová tiež pripomenula, že si pripomíname dvoch mladých ľudí z LGBTI+ komunity, ktorých nenávisť zabila, zároveň podľa nej ide o výročie precitnutia a empatie nemalej časti spoločnosti, ktorá nenávisť k inakosti odmieta.„Nech je dnešok zároveň aj výročím symbolického objatia sa všetkých ľudí bez rozdielov, ktorí ľudskosť a empatiu považujú stále za hodnotu. A kto to tak cíti, môže svoje symbolické objatie smerovať aj k tým, ktorí bez agresie zatiaľ žiť nedokážu. Lebo ako sa hovorí, najťažšie je milovať tých, ktorý to najviac potrebujú," dodala bývalá hlava štátu.V kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave sa 12. októbra 2022 krátko po 19:00 odohral teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dve obete a ďalšiu osobu postrelil. O život prišli dvaja mladí ľudia z LGBTI+ komunity, Juraj Vankulič Matúš Horváth . Postrelená bola čašníčka Radoslava Trokšiarová.