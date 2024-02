Situácia v Avdijivke je na niektorých miestach kritická, ešte však nie je všetko stratené

6.2.2024 (SITA.sk) - Situácia v okolí obliehaného mesta Avdijivka v Doneckej oblasti je čoraz náročnejšia a v niektorých oblastiach dokonca kritická. V utorok to povedal šéf mestskej vojenskej administratívy Vitalij Barabaš , informuje spravodajský portál Kyiv Independent.„Situácia je veľmi náročná, veľmi napätá. Mohli by sme povedať, že pred pár týždňami bola situácia náročná, ale pod kontrolou,“ vyjadril sa Barabaš. Podľa neho to však neznamená, že všetko je stratené, ale Rusko naďalej vrhá veľké sily proti Avdijivke.Ukrajinský generálny štáb v utorok informoval, že za uplynulý deň odrazili ukrajinské sily pri Avdijivke a pri Novobachmutivke, ktorá leží 14 kilometrov severozápadne, 29 útokov.Americký inštitút pre štúdium vojny vo svojej správe o vojne na Ukrajine zo 4. februára uviedol, že ruské sily nedávno postúpili na východe Avdijivky a posunuli sa pozdĺž cesty H-20.