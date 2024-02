Súd nariadil zatknutie spisovateľa Akunina, ktorý vyjadril podporu Ukrajine

Podpora Ukrajiny

6.2.2024 (SITA.sk) - Súd v Moskve nariadil zatknutie populárneho rusko-gruzínskeho autora detektívnych románov a disidenta pre obvinenia, že „ospravedlňuje terorizmus“.Stalo sa tak dva mesiace po tom, čo si z neho urobili žart dvaja prokremeľskí aktivisti a on im v telefonáte vyjadril podporu Ukrajine. Súd rozhodol, že v prípade zatknutia majú úrady Grigorija Čchartišviliho vziať do väzby.Spisovateľ, ktorý je známy pod pseudonymom Boris Akunin, žije v Londýne a je nepravdepodobné, že bude naozaj čeliť väzbe.V decembri ruské úrady pridali autora pre spomenutý telefonát, za ktorým stojí duo Vovan a Lexus , do registra „extrémistov a teroristov“. Akunina stíhajú za diskreditáciu armády, konkrétne za spomenuté ospravedlňovanie terorizmu a šírenie falošných informácií o ruskej armáde.Po tom, ako úrady označili Akunina za extrémistu, popredné ruské vydavateľstvo AST oznámilo, že pozastavuje tlač a predaj jeho kníh. Akunin tento krok označil za „dôležitý míľnik“, pričom povedal, že ruských spisovateľov neobvinili z terorizmu od čistiek sovietskeho diktátora Josifa Stalina.Diskreditácia ruskej armády je trestný čin na základe zákona, ktorý Rusko prijalo krátko po tom, čo vo februári 2022 spustilo inváziu na Ukrajinu. Orgány ho často používajú proti ruskej opozícii.