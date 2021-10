Situácia v čiernom okrese Stará Ľubovňa sa zhoršuje, problematická je už aj osada v Kolačkove

Pribúdajú zatvorené triedy

20.10.2021 - V Staroľubovnianskom okrese, ktorý je od pondelka v čiernej farbe, bolo v minulom týždni testami potvrdených 448 prípadov ochorenia COVID-19. Týždeň predtým ich bolo 345.Ako pre agentúru SITA potvrdila regionálna hygienička Mária Mancalová, problematické ostávajú v okrese naďalej obce Kamienka, Veľký Lipník, Haligovce a Litmanová, no po víkendovom testovaní sa situácia zhoršila aj v osade v Kolačkove.Pozitívne antigénové samotesty mali v Kolačkove na prelome mesiacov september a október trinásti žiaci miestnej základnej školy. Po pretestovaní PCR testom na začiatku októbra, ktoré sa tam konalo v spolupráci s intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva SR, bolo potvrdených 43 pozitívne testovaných.„V 41. kalendárnom týždni bolo zrealizované pretestovanie 209 úzkych kontaktov už pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19, z ktorých bolo potvrdených 118 pozitívnych prípadov PCR vyšetrením,“ vysvetlila Mancalová k situácii v osade.V okrese tiež zaznamenali výraznejší nárast počtu zatvorených tried, ktorých žiaci museli prejsť na dištančné vzdelávanie. V úvode tohto týždňa evidoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva ( RÚVZ) v Starej Ľubovni prerušený výchovno-vzdelávací proces v 34 triedach jedenástich základných škôl a v piatich triedach troch stredných škôl. Podobne sú na tom aj dve triedy v dvoch materských školách.Po kratšej prestávke zaznamenali výskyt ochorenia COVID-19 aj v jednom zo zariadení sociálnych služieb. Zatiaľ tam evidujú jeden pozitívne potvrdený prípad u klienta a jeden u zamestnanca.V súvislosti so súčasnou situáciou Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni odporúča dodržiavať všetky aktuálne platné opatrenia.„V prípade výskytu akýchkoľvek príznakov spojených s ochorením COVID-19 nech ľudia ihneď telefonicky, emailom alebo SMS správou kontaktujú svojho ošetrujúceho lekára, prípadne sa obrátia na príslušné RÚVZ. Zároveň odporúčame, aby sa obyvatelia dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19,“ upozornila Mancalová.