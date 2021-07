Situácia v gastrosektore nie je priaznivá, takmer polovica podnikov má menej hostí ako pred pandémiou

Horšie leto ako vlani

Pokles tržieb

Nulová pripravenosť na jeseň

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikateľom v gastre starosti neubúdajú. Takmer polovica z nich (46 %) avizuje menej hostí ako pred koronou a až 90 % malo túto jar nižšie tržby ako vlani. Existencia 52 % podnikov je podľa ich majiteľov ohrozená v prípade ďalšieho lockdownu.Aj také sú zistenia júlového prieskumu iniciatívy Pomoc pre gastro, do ktorého sa zapojilo takmer 600 majiteľov reštaurácií, jedální a iných gastro prevádzok.Po druhej vlne pandémie korony sa snažia gastro podnikatelia splácať dlhy a hoci už môžu svoje služby ponúkať takmer bez obmedzení, sú stále v napätí, ako prežijú nasledujúce mesiace. Uprostred letnej sezóny je totiž nálada v slovenskom gastre miestami na bode mrazu. Podniky a reštaurácie nie sú zaplnené ani zďaleka.„Vieme, že na nedostatok hostí sa nesťažujú všade, ale sú regióny a lokality, kde zákazníci chýbajú, alebo sa vracajú len pozvoľna. Tiež sa ukazuje, že toto leto bude horšie ako minulé, lebo sa necestovalo toľko mimo SR, ako teraz. Dôsledkom toho domáci v podnikoch absentujú a turisti rovnako, hlavne kvôli obmedzeniam na hraniciach, ktoré zahraničných hostí odrádzajú. Dôvodov, prečo sa ľudia do reštaurácií naplno nevrátili, je však viacero,“ uviedla hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Gastro sa pomoci od štátu nedočkalo v takej miere, ako potrebovalo, uzavreté podniky sa pochopiteľne odzrkadlili aj na tržbách počas jari. Prieskum ukázal, že druhú vlnu pandémie koronakrízy neprežilo vyše 9 % prevádzok.Podľa aktuálnych zistení spoločnosti FinStat pre pripravovanú analýzu Gastro rok iniciatívy Pomoc pre gastro bol v roku 2020 v slovenskom gastre pokles tržieb o 27 % oproti roku 2019.Obavy z tretej vlny pandémie narastajú, predstava ďalšieho lockdownu desí všetkých.„Naši signatári dlhodobo upozorňujú na chaos, ktorý celú koronakrízu sprevádza. Vláda sa z prvej vlny nepoučila a signatári majú pocit, že sa nepoučila ani z tej druhej a pripravenosť na jeseň je nulová. Podnikatelia by pritom najviac zo všetkého potrebovali vedieť, aký bude plán v prípade tretej vlny, aké budú jasné pravidlá fungovania. Ďalej očakávajú predstavenie plánu čerpania pomoci v prípade, že by sa takáto situácia zopakovala,“ dodala Koreny.