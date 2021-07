Vodič dodávky zrazil cyklistu a z miesta nehody ušiel, po vypátraní nafúkal viac ako tri promile (foto)

Cyklista utrpel viaceré poranenia hlavy

Spracovali podnet na väzobné stíhanie

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Obvineniu z niekoľkých trestných činov čelí 41-ročný muž z okresu Trenčín, ktorý za volantom dodávky v obci Horná Súča zrazil 48-ročného cyklistu a z miesta dopravnej nehody ušiel. Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, zranený cyklista utrpel mnohopočetné poranenia hlavy, vodiča dodávky policajti vypátrali.Podľa doterajších zistení vodič na ceste III/1882 v smere od Trnávky do Hornej Súče nezachoval dostatočný bočný odstup od cyklistu a zozadu do neho narazil.„Po náraze zostal cyklista ležať na zemi, vodič po dopravnej nehode pokračoval ďalej v jazde. Cyklista bol prevezený do Fakultnej nemocnice v Trenčíne s mnohopočetnými poraneniami hlavy. Vodič dodávky bol následne vypátraný a podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom merania 1,51 mg/l, čo predstavuje 3,15 promile alkoholu," uviedla polícia.Policajti ďalej zistili, že dodávka je firemná a vodič nemal súhlas na využívanie vozidla na súkromné účely.„Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Trenčín vzniesol 41-ročnému mužovi z okresu Trenčín obvinenie z niekoľkých trestných činov, a to z prečinu ublíženia na zdraví v jednočinnom súbehu s prečinom neposkytnutia pomoci, z prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla a prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodala polícia s tým, že spracovaný je aj podnet na väzobné stíhanie obvineného.