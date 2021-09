Situáciu v Afganistane netreba podceňovať, Slovensko ani Česko ďalšiu migračnú krízu nechcú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika, Česká republika a Rakúsko nemajú záujem, aby sa opakovala situácia z roku 2015, ktorá vznikla v dôsledku migračnej krízy. Po stretnutí s českým premiérom Andrejom Babišom a rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom v rámci Slavkovského formátu (S3) to povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO).„Situáciu v Afganistane nepodceňujeme a budeme spolupracovať s regiónom, ktorý má ambíciu chrániť hranice pred nelegálnou migráciou a aj to aktuálne robí,“ povedal Heger. Dodal, že S3 podporuje aj zintenzívnenie finančnej podpory pre Turecko a ďalšie relevantné krajiny.Slovenský premiér so svojimi kolegami na zámku v českej Lednici diskutoval aj o pandémii koronavírusu a jej vývoji a priebehu očkovania v jednotlivých krajinách. „Spoločne sme vyzvali ľudí, aby sa dali očkovať, pretože aj od toho závisí, ako bude vyzerať reštart hospodárstva Európskej únie zasiahnutej koronakrízou,“ uzavrel Heger.