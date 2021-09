Pápež František neodíde z Košíc naprázdno, mesto mu podaruje aj výnimočnú pamiatku na Luník IX

Socha zo šamotu

Odkaz aktuálny aj v súčasnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Košice daruje pápežovi Františkovi pri jeho návšteve v metropole východu sochu patrónky mesta svätej Alžbety Uhorskej od košickej výtvarníčky Andrey Čepiššákovej a knižnú publikáciu pozostávajúcu z kresieb, ktoré vytvorili spolu so svojimi pedagógmi žiaci materskej a základnej školy na Luníku IX. Informoval o tom primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) a jeho námestníčka Lucia Gurbáľová (KDH).Podľa viceprimátorky kresby v knižnej publikácii symbolizujú, ako sa pápež svojou charizmou a celoživotným poslaním snaží zlepšiť životné podmienky ľudí na okraji spoločnosti, slabých a chorých. Všetko to sú však ľudia, ktorí majú radosť zo života. A práve takúto radosť uvidí vyobrazenú aj v kresbách v knihe, ktorú dostane.„Kreslili ich deti počas letnej školy a mnohé z nich tam pripísali aj svoj odkaz pre Svätého Otca. Kresby sú autentické, veľavravné a odrážajú úprimnú dušu detí z tejto komunity. Sme presvedčení, že aj cez tieto obrázky bude rád spomínať na návštevu Lunika IX,“ uviedla Gurbáľová.Ďalším darom od obyvateľov mesta pre Svätého Otca, ktorý mu odovzdá primátor, bude socha patrónky mesta svätej Alžbety Uhorskej od košickej výtvarníčky Andrey Čepiššákovej. Tá ju vytvorila zo šamotovej hliny, ktorá sa používa aj na výrobu tehál.Pápežovi bude spojitosť svätej Alžbety s metropolu východu pripomínať aj detail košického erbu na plášti sochy.„Ďakujem za dôveru vedeniu mesta. Bola to pekná a zaujímavá výzva. Na tomto diele je svätá Alžbeta zobrazená ako kráľovná, no namiesto kráľovských insígnií drží v ruke lyžicu a misku. Odkaz svätej Alžbety ako pokornej a vnímavej ženy k potrebám všetkých ľudí v životnej a sociálnej núdzi je aktuálny aj v 21. storočí a vo svojom poslaní sa ním riadi aj Svätý Otec František,“ doplnila Čepiššáková.Na budúci utorok popoludní zavíta v rámci svojej návštevy Slovenska do metropoly východu Svätý Otec František. Najprv sa na Luníku IX stretne s rómskou komunitou a následne na štadióne Lokomotívy v Čermeli aj s mladými ľuďmi.