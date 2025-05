Sivý muž sa vracia. Druhá misia je ešte nebezpečnejšia a výbušnejšia

Keď sa ocitne medzi americkou tajnou službou, medzinárodným zbrojným konfliktom a starými nepriateľmi, musí sa rozhodnúť, komu môže veriť a čo je vlastne „správna strana“.

Na muške je 2.diel skvelej, nadupanej série Sivý muž.

Bývalý agent CIA Court Gentry známy ako Sivý muž sa živí ako nájomný vrah pracujúci pre klientov, ktorým nemôže dôverovať. Ruský obchodník so zbraňami Sidorenko chce, aby Court zabil sudánskeho prezidenta Abbouda, ktorý je pravdepodobne zodpovedný za genocídu v Dárfúre.

CIA mu predloží protinávrh: uniesť sudánskeho prezidenta a odovzdať ho americkým úradníkom, za čo zrušia medzinárodný zatykač na Courta. Court nemôže odmietnuť možnosť postaviť sudánskeho prezidenta pred medzinárodný súd, a tak sa začína jeho putovanie po Sudáne.

Sivý muž je obdivuhodne vytrvalý a odhodlaný zostať nažive, aj keď po ňom nejdú len nepriatelia, ale aj starí priatelia.

Mark Greaney prináša strhujúci, akčný a zároveň dojímavý príbeh muža, ktorého rozum už dávno ustúpil pracovnej etike, no svedomie ho núti urobiť to, čo znamená menšie zlo pre ľudstvo.

Na muške je výborná oddychovka pre fanúšikov akčných trilerov. Neustále napätie, výborne vystavané akčné scény, Gentryho charakter, ktorý je viac než len „akčný hrdina“. Autorovi sa darí vyvažovať rýchle tempo s psychológiou postáv. Je to niečo ako „Jason Bourne pre tých, čo chcú viac taktiky a menej sentimentu.“

Reálne geopolitické pozadie (Sudán) dáva príbehu dôveryhodnosť. Morálne dilemy hlavného hrdinu robia z Courta postavu, s ktorou sa dá sympatizovať aj napriek jeho práci.

Potešia špičkové taktické a vojenské detaily, ktoré odrážajú Greaneyho dôslednú prípravu.

Greaney neváha pritvrdiť, dokonca vám pri niektorých scénach bude ľúto... napríklad keď parťák musí parťáka na diaľku zastreliť, lebo ho zajali, hrozí, že ho budú mučiť a niečo by mohol vyzradiť...takže dostane guľku do čela, aj keď je to váš kamarát a nechcete to urobiť za nič na svete...

Courta si obľúbite, je to správňák, má svoje zásady, hoci neváha zabíjať a mučiť. Je neuveriteľné, čo všetko zvládne, koľko vydrží, ale veď to je fikcia, tak sa bavme.

Mark Greaney

Mark Greaney vyštudoval medzinárodné vzťahy a politológiu. V rámci výskumu pred písaním série románov o Sivom mužovi precestoval viac než tridsaťpäť krajín, absolvoval vojenský tréning používania strelných zbraní a boja zblízka i kurz vojenskej medicíny, navštívil Pentagón a viaceré informačné služby vo Washingtone, D. C. i vojenské základne.

Je aj spoluautorom siedmich bestsellerov Toma Clancyho o Jackovi Ryanovi a románu Red Metal, ktorý napísal spolu s plukovníkom Ripom Rawlingsom. Mark Greaney žije v Memphise v Tennessee s manželkou, tromi nevlastnými deťmi a štyrmi psami. Jeho knihy boli preložené do viac ako dvadsiatich jazykov.