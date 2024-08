ŠK Slovan Bratislava: Slovanu sa splnil sen, v Bratislave bude Liga majstrov

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po minulotýždňovej remíze 1:1 s FC Midtjylland zdolali dánskeho súpera v stredajšej domácej odvete play off 3:2 a stali sa štvrtým klubom zo Slovenska v novodobej histórii súťaže s miestenkou v hlavnej fáze. Naposledy v nej v sezóne 2010/2011 účinkoval MŠK Žilina. Predtým sa podarilo preniknúť medzi elitu 1. FC Košice a Artmedii Petržalka.



Slovan vstupoval do odvety na vypredanom Tehelnom poli v nádejnej pozícii po remíze 1:1 v Dánsku. V 33. minúte otvoril skóre Marko Tolič, hostia vyrovnali ešte v prvom polčase zásluhou Arala Simsira. Krátko po zmene strán poslal dánskeho šampióna do vedenia Franculino, ale v závere najskôr vyrovnal Tolič a Tigran Barseghjan rozhodol o postupe "belasých".



Súperov v hlavnej fáze LM spozná Slovan na štvrtkovom žrebe, ktorý sa uskutoční v Monte Carle. Midtjylland pokračuje v EL, ktorej žreb prebehne v piatok.

odveta play off Ligy majstrov:



ŠK Slovan Bratislava - FC Midtjylland 3:2 (1:1)



Góly: 33. a 82. Tolič, 86. Barseghjan - 41. Simsir, 50. Franculino. Rozhodovali: Stieler - Foltyn, Borsch (všetci Nem.), ŽK: Tolič, Wimmer, Blackman - Diao, Buksa, 21.609 divákov (vypredané).



/prvý zápas: 1:1, postúpil ŠK Slovan Bratislava/



Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Wimmer - Szöke (78. Metsoko), Kucka - Barseghjan, Tolič, Weiss (79. Mak) - Strelec (88. Savvidis)



Midtjylland: Ólafsson - J. Andersson, Diao, Bech, Juninho (57. Gabriel) - Osorio, Sörensen, Martinez (87. Castillo), Simsir (74. Brynhildsen) - Franculino (87. Chilufya), Buksa

Pred úvodným výkopom si prítomní na vypredanom Tehelnom poli uctili minútou ticha zosnulého švédskeho trénera Svena-Görana Erikssona. V tradične búrlivej atmosfére nastúpili domáci bez zranenej dvojice Pauschek - Zuberu, v strede poľa dostal od začiatku príležitosť Szöke. V 3. minúte vyslal prvú strelu na bránu Barseghjan, ale Ólafsson bol pripravený. Midtjylland sa dostal na dostrel k Takáčovi v 10. minúte, Martinez však z diaľky vysoko prestrelil bránu. Hráči dobre vykrývali priestory, ani pre jeden z tímov nebolo ľahké dostať sa do vyloženej šance. V 16. minúte po dobrom nábehu do šestnástky vypálil Strelec, brankár Midtjyllandu si s jeho pokusom na dvakrát poradil. Po Toličovom priamom kope sa ocitol v dobrej pozícii Kašia, ale jeho volej vnútri šestnástky minul cieľ a navyše stál gruzínsky obranca v ofsajdovej pozícii. Slovanisti pôsobili smerom dopredu aktívnejšie a v 33. minúte strelili gól. Tolič sa v šestnástke zbavil brániaceho hráča a krížnou strelou ľavačkou dostal štadión do varu - 1:0. Midtjylland mohol o chvíľu vyrovnať, Osoria však v tutovke vychytal famózny Takáč. Hostia po inkasovanom góle prepli na vyššie obrátky a v 41. minúte už bol brankár Slovana bol bezmocný. Simsir sa po šikovnej narážačke prehnal okolo brániacich hráčov súpera a zvnútra šestnástky prekonal Takáča prízemnou strelou po jeho ľavej ruke - 1:1.



V 48. minúte po akcii Blackmana našla lopta v šestnástke Toliča, ale z uhla tesne minul bránu. Hostia v 50. minúte potrestali ďalšiu chybu, tentoraz v strede obrany Slovana. Franculino úplne voľný vo vápne upratal do siete center Juninha z ľavej strany a razom boli na koni Dáni - 1:2. Tí, keď potrebovali, prepli na vyšší level a kvalita bola na ich strane. Po hodine hry Buksa strelou z otočky takmer zvýšil ich náskok, Takáč sa načahoval za loptou, tá tesne minula jeho bránu. Po Kuckovej strate lopty boli hostia v ďalšej šanci. Slovan spadol do útlmu, v útoku prestal byť nebezpečný. Midtjylland kontroloval dianie na trávniku, po ďalšej strele Franculina musel zasahovať Takáč. Tréner Weiss v snahe o vyrovnanie posilnil ofenzívu novými hráčmi a tento ťah mu vyšiel, najmä Metsoko si svoju úlohu zastal na výbornú. V 82. minúte bolo 2:2, keď si Tolič ešte vylepšil streleckú pozíciu a famóznou ľavačkou svojím druhým gólom v zápase nedal brankárovi súpera šancu. O dve minúty po jeho prihrávke Metsoko takmer prekonal Ólfassona, ten končekmi prstov vytlačil jeho strelu na roh. Vyšlo to až Barseghjanovi, ktorý rozvlnil sieť po prihrávke Metsoka - 3:2. V euforickom závere už Slovan triumf udržal, hoci ho zachránila pravá žrď po strele Osoria z priameho kopu. Bratislavský klub sa tak môže tešiť na premiérovú účasť v hlavnej fáze LM.

hlas po zápase: /zdroj Novasport/:



Marko Tolič, autor dvoch gólov: "Ani neviem čo povedať. Ďakujem mestu, ďakujem fanúšikom. Otočili sme to, ukázalo sme aký sme skvelý kolektív. Som hrdý na náš tím, spravili sme obrovský krok dopredu."



Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Aj zázraky sa dejú. Veril som, že to dáme, mali sme fantastických jednotlivcov na čele s Takáčom. Na takúto emóciu pred takýmto publikom nikdy nezabudnem. Dali sme do toho všetko, kolektív je fantastický. Som veľmi šťastný."

