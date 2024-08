Slovan podľa trénera Weissa ukázal, že aj zázraky sa dejú. Kmotrík pred žrebom sníva o Reale Madrid na Tehelnom poli (video)

To najlepšie prišlo na konci

Viac ako 18 miliónov eur len za účasť

29.8.2024 (SITA.sk) - Slovenskému futbalovému šampiónovi ŠK Slovan Bratislava sa konečne splnil dlhodobý cieľ, po ktorom vedenie klubu, hráči i fanúšikovia roky túžili. "Belasí" sa predstavia v hlavnej časti tohtosezónnej edície zreformovanej Ligy majstrov 2024/2025 . Premiérový postup medzi "európsku smotánku" spečatil Slovan stredajším víťazstvom 3:2 nad FC Midtjylland v odvete play-off, minulý týždeň v Dánsku sa súperi rozišli po remíze 1:1."Aj zázraky sa dejú, musím to povedať," rozhovoril sa na pozápasovej tlačovej konferencii tréner bratislavského mužstva Vladimír Weiss st. Tím pod jeho vedením viedol v odvete 1:0 gólom Marka Toliča, no hostia pred prestávkou a krátko po nej dvomi gólmi naklonili skóre na svoju stranu.To najlepšie však prišlo na konci. Slovan v záverečnej desaťminútovke dvomi krásnymi strelami Toliča a Tigrana Barseghjana predviedol skvelý "comeback" a mohol oslavovať postup do hlavnej časti LM.Kouč "belasých" priznal, že prejsť cez Midtjylland bolo veľmi náročné. Súpera označil za moderné a behavé mužstvo, plné mladých a perspektívnych hráčov, ktorých čaká veľká budúcnosť."Naša kvalita, súdržnosť, duch a odhodlanie však dnes zvíťazilo nad mladosťou. Zvíťazil náš rozum nad dátami, zvíťazila sila Slovana nad urážkami niektorých ľudí... Dokázali sme veľkú vec. Nebolo to ľahké, je to obrovský úspech - slovenského futbalu, klubového futbalu, aj náš. Bol to zápas 20-ročia alebo 30-ročia na Slovensku. Mal všetko, čo moderný futbal má mať," dodal čoskoro 60-ročný rodák z Bratislavy.Okrem atraktívnych súperov to pre kasu Slovana znamená i štedrú finančnú injekciu. Už teraz má len za účasť istých viac ako 18 miliónov eur. Ďalšie odmeny môže bratislavský klub získať na základe dosiahnutých výsledkov."Splnil sa nám sen, o ktorom sme veľakrát rozprávali. Vo štvrtok sa dozvieme mená súperov, top klubov, ktoré prídu na Tehelné pole. Som z toho nesmierne dojatý a veľmi sa z toho teším. Bol by som rád, keby sme tu mali Real Madrid , ale počkajme si na žreb," okomentoval generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.