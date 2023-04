Skalica zmazala náskok Slovana a rozhodlo predĺženie, belasých do finále Slovenského pohára posunul Kankava

Dvojgóloví Haša a Green

zhodnotil

na klubovom webe.

Slovan vo finále vyzve Trnavu

20.4.2023 (SITA.sk) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava musel bojovať o postup do finále Slovenského pohára vo futbale 2022/2023 možno o niečo tvrdšie ako očakával.„Belasí" si do stredajšej semifinálovej odvety v Skalici priviezli náskok 2:1 z prvého zápasu na Tehelnom poli, no na Záhorí prehrali v riadnom hracom čase 2:3. O víťazovi stretnutia sa rozhodlo v predĺžení, v ktorom skóroval hosťujúci Jaba Kankava Oba góly bratislavského tímu v riadnom hracom čase strelil anglický stredopoliar André Green . V 58. minúte odpovedal na otvárací presný zásah Jána Vlaska z 33. minúty a v 75. minúte poslal Slovan do vedenia 2:1. Český útočník Skalice Roman Haša však gólmi v 79. minúte a v nadstavenom čase druhého polčasu otočil stav a vynútil predĺženie. V ňom sa už v tretej minúte strelecky presadil gruzínsky stredopoliar Kankava.Asistent trénera Slovana Vladimíra Weissa staršieho bol z výkonu svojich zverencov sklamaný. „Náš výkon nebol vôbec dobrý. Prvých 15 minút bolo ešte okej, keď mali Green a Čakvetadze dve veľké príležitosti. Potom sme domácich zbytočne pustili do šance. Trochu sa chytili po úvodnom góle a bolo vidno, že hrajú o finále. Nám možno tento prístup miestami chýbal. Nemalo by sa stávať to, čo v druhom polčase. Síce sme zápas otočili, no zbytočne sme sa dostávali do problémov po štandardných situáciách, čo vyvrcholilo gólom v nadstavenom čase. Prišli sme si po postup a ten máme, ale určite sme si to predstavovali inak,"Hráči Slovana vo finále 54. ročníka Slovnaft Cupu vyzvú obhajcov trofeje zo Spartaka Trnava , ktorí v semifinále vyradili futbalistov AS Trenčín (2:1, 3:0). Zápas o titul sa uskutoční 1. mája o 15.00 h na trnavskom Štadióne Antona Malatinského. Bratislavčania však musia myslieť aj na boj o ligový titul.„Pre nás je teraz prioritou Žilina. Ak vnímame náš kalendár, keď hráme nedeľa – piatok – pondelok, tak mužstvo je stále v záťaži. Pre nikoho to nie je jednoduché, ale sme v tom spolu. Nebudeme hovoriť o tom, kto hral dobre a kto zle. Išlo o celkový tímový duch na ihrisku i prístup," dodal Kitka.Skaličania boli blízko k senzačnému vyradeniu favoritov a účasti v pohárovom finále. „Po priaznivom výsledku z prvého zápasu a prvom polčase dnešného duelu sme trochu začali veriť, že by sa nám to mohlo podariť. Slovan však dvakrát udrel v druhom polčase. Chalani hrali až do konca a išli na maximum, ušlo nám to o kúsok," skonštatoval po semifinálovej odvete kouč MFK Pavol Majerník.