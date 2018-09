Skalické dni ukončia letnú turistickú sezónu v meste

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Skalica 20. septembra (TASR) – Kultúrne pamiatky sprístupnené bezplatne a bohatý kultúrny a spoločenský program čaká počas tohto víkendu návštevníkov Skalických dní. Mesto už tradične na záver leta pripravilo podujatie plné hudby, divadiel a dobrého jedla. Začína sa v piatok 21. septembra. TASR informoval vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu Mestského úradu v Skalici Michal Čunderlík.Program potrvá do nedele 23. septembra na štyroch scénach. Vystúpia známi umelci, ale aj deti z miestnej základnej umeleckej školy. V jezuitskom kostole bude výstava bábik. Program zakončí ohňostroj. Počas prvého dňa festivalu odovzdá primátor mesta Ľudovít Barát združeniam a občanom Cenu mesta Skalica a Cenu primátora.Nedeľa sa začne odovzdaním dožinkového venca, potom sa predstaví skupina Freďáci, Národopisný súbor Bítešan a spevák Dušan Grúň.Návštevníci môžu počas celého trvania Skalických dní zavítať nielen do 13 pamiatok, kde ich čakajú sprievodcovia, ale aj na 20. členskú výstavu Klubu výtvarníkov v Skalici, ktorá je v Galérii u františkánov či do Záhorského múzea na Jubilejnú výstavu – Hana Veselá.