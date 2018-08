Skalické zastupiteľstvo v schválilo počet obvodov a poslancov

Mesto Skalica, archívne foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skalica 16. augusta (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Skalici schválilo na svojom stredajšom zasadnutí (15.8.) volebné obvody a počet poslancov v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018.Na začiatku rokovania poslanci prijali petíciu približne 500 občanov, ktorí požadujú, aby v meste vznikli dva obvody oproti pôvodným piatim.argumentovala za tento návrh zástupkyňa petičného výboru Želmíra Macháčková. Poslanci odsúhlasili zaradenie tohto bodu do programu zasadnutia, ale po dlhej diskusii tento návrh neprešiel.Pri pôvodnom rozdelení na päť obvodov poslanec František Štefanec navrhoval, aby sa zmenil počet poslancov za jednotlivé obvody, aby počet poslancov reálne odzrkadľoval počet obyvateľov. Pozmeňovací návrh síce prešiel, ale nasledujúce hlasovanie o celom návrhu ako celku nie. Chýbal jeden hlas.Poslanci sa rozhodli hlasovať na návrh poslanca Lukáša Tisoňa o pôvodnom návrhu, ktorý predložila mestská rada a ten sa poslancom podarilo schváliť 11 hlasmi. Znamená to, že v Skalici zostáva všetko tak, ako to funguje od roku 1989 a v meste bude päť obvodov, v ktorých sa bude voliť 19 poslancov.poznamenal Tisoň.