Proces so ženami obžalovanými z vraždy Kim Čong-nama bude pokračovať

Zadržaná podozrivá žena, Indonézanka Siti Aishah počas policajnej eskorty prichádza na terminál KLIA2 na medzinárodnom letisku Kuala Lumpur v Sepangu 24. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kuala Lumpur 16. augusta (TASR) - Proces v prípade vlaňajšej vraždy Kim Čong-nama, nevlastného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una, bude pokračovať ďalšou fázou. Rozhodol o tom vo štvrtok súd v malajzijskej metropole Kuala Lumpur, ktorý zamietol žiadosť obhajoby o oslobodenie dvoch údajných páchateliek od obžaloby, informuje agentúra DPA.Obom ženám - 25-ročnej Indonézanke Siti Aisyahovej a 29-ročnej Vietnamke Doan Thi Huong - tak naďalej hrozí trest smrti. Obžalované sú z toho, že Severokórejčanovi vo februári 2017 potreli tvár nervovoparalytickou látkou.Ženy od svojho zatknutia tvrdia, že ich na tento čin niekto nahovoril. Podľa vlastných slov si mysleli, že účinkujú pri nakrúcaní neškodného žartu skrytou kamerou, a nevedeli, že Kim Čong-namovi podávajú jed.Sudca Azmi Ariffin však ich argumenty spochybnil. Zavraždenie Kimovho 45-ročného nevlastného brata nebol, povedal po obnovení procesu po letnej prestávke.Proces trvá už šesť mesiacov. Sudca uviedol, že na základe dosiaľ predložených dôkazov možno hovoriť omedzi týmito dvoma ženami a štyrmi podozrivými Severokórejčanmi, ktorí sú na úteku. Podľa jeho slov síce existuje možnosť, že vražda bola politickým atentátom, konkrétny dôkaz pre to však chýba, informovala agentúra AP.Sudca vo štvrtkovom rozhodnutí, čítanom vyše dve hodiny, dodal, že prokuratúra preukázala vinu dvojice obžalovaných žien dostatočne na to, aby mohol proces pokračovať. Preto požiadal obhajobu, aby začala predkladať svoje dôkazy. Podľa AP táto fáza procesu potrvá ďalších niekoľko mesiacov.Kim Čong-nama zavraždili 13. februára 2017 na medzinárodnom letisku v Kuala Lumpure nervovoparalytickou bojovou látkou VX. Účasť oboch žien na čine je vzhľadom na zábery bezpečnostných kamier nepochybná. Ak ich uznajú za vinné z vraždy, budú odsúdené na trest smrti. Ich jedinou nádejou je presvedčiť súd, že netušili, čo v skutočnosti robia, píše DPA.Malajzijskí vyšetrovatelia podľa predošlých správ predpokladali, že vražda Kim Čong-nama bola plánovaná päť rokov a mohla ju zosnovať severokórejská tajná služba.Kim Čong-nam, starší brat Kim Čong-una, bol najstarším synom dlhoročného vodcu Severnej Kórey Kim Čong-ila (1941-2011) z jeho bývalého manželstva. Istý čas bol považovaný za jeho možného nástupcu, neskôr však padol do nemilosti. Posledné roky prežil v dobrovoľnom exile. Kritikom režimu v KĽDR však nebol. Niektorí experti podľa DPA predpokladajú, že sa pripravoval na pád vlády svojho nevlastného brata.