Skalický trdelník a goralská kultúra sa dostali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

nehmotného

Zachovanie zvykov pre ďalšie generácie

nehmotného

Rozhodne sa aj o zápise sokoliarstva

nehmotného

nehmotného

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.12.2021 (Webnoviny.sk) - Do Reprezentatívneho zoznamukultúrneho dedičstva Slovenska sa dostal Skalický trdelník aj goralská kultúra. Hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Zuzana Viciaňová doplnila, že okrem nich pribudli k existujúcim 26 prvkom ďalšie štyri.Šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO) oficiálne zapísala aj Jánošíkovskú tradíciu, tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti, črpáky a karičku z Parchovian (okres Trebišov).„Slovensko je nesmierne bohaté na pestré tradície a zoznam, ktorý dnes podpisujem, je toho dôkazom. Verím, že k nim postupne pribudnú aj ďalšie unikátne prvky, lebo núdzu o ne ozaj nemáme,“ zhodnotila pri slávnostnom podpise Milanová.Podľa nej sa podobnými slávnostnými okamihmi prispieva k tomu, aby boli slovenské tradície a zvyky zachované pre ďalšie generácie. To vníma ako obzvlášť dôležité pre identitu a históriu krajiny a národa.Viciaňová poukázala na to, že v Zozname najlepších spôsobov ochranykultúrneho dedičstva na Slovensku sú zapísané celkovo štyri aktivity.V polovici decembra sa má na 16. zasadnutí Medzivládneho výboru na ochranukultúrneho dedičstva UNESCO v Paríži rozhodnúť aj o zápise prvku sokoliarstvo, živé dedičstvo do Reprezentatívneho zoznamukultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.Slovensko by sa malo pripojiť k medzinárodnej nominácii tohto prvku, ktorú predkladajú Spojené arabské emiráty.