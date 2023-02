Skalka privíta jubilejný 50. ročník Bielej stopy

Najväčšie zimné športové podujatie

18.2.2023 (SITA.sk) - Jubilejný 50. ročník diaľkového behu na lyžiach Biela stopa sa na Skalke nad Kremnicou uskutoční 4. a 5. marca. Ide o jedny z najťažších pretekov série Euroloppet, ktoré majú množstvo priaznivcov doma i v zahraničí.Ako za organizačný výbor Bielej stopy informoval Slavomír Hrúza, na príprave najväčšieho zimného podujatia na Slovensku sa pracuje už niekoľko týždňov.„Pokračujeme v tradícii najväčšieho zimného športového podujatia zameraného na rozvoj telesnej kultúry všetkých vekových kategórií. Počnúc škôlkarmi v "Mini Bielej stope" a končiac najstaršími pretekármi, ako je pán Hazucha, ktorý má odbehnuté všetky ročníky a tento rok oslávi 80 rokov. Veľkosť podujatia odzrkadľuje aj počet ocenených vekových kategórií,“ informoval Hrúza s tým, že oceňujú 48 kategórií a udeľujú celkovo až 150 cien.Hlavná časť pretekov sa koná v lyžiarskom stredisku Skalka pri Kremnici 4. až 5.marca 2023, keď počas soboty a nedele sa pretekári vydajú na 25-, 30- a 50-kilometrovú trať a žiaci základných škôl podľa veku na dva až osem kilometrov.Podujatie sa rokmi menilo, no jeho podstata zostala zachovaná - preveriť si svoje bežecké sily uprostred zimnej prírody. Počet účastníkov sa v posledných ročníkoch zúžil približne na tisícku pretekárov a zjednodušil sa charakter tratí, kde sa štartuje a dobieha do cieľa na Skalke. Vyriešilo to problémy so snehovou pokrývkou v nižšie položených miestach, s prepravou batožiny, časomierou.