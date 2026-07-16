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16. júla 2026
Škandál s agrodotáciami EÚ posiela pred súd aj štyroch gréckych poslancov
Premiér Mitsotakis sľubuje potrestať „zlodejov“, ktorí údajne zneužili milióny eur z európskych fondov. Európska ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - Premiér Mitsotakis sľubuje potrestať „zlodejov“, ktorí údajne zneužili milióny eur z európskych fondov.
Európska prokuratúra (EPPO) vo štvrtok oznámila obžalobu 22 osôb vrátane štyroch gréckych poslancov v rozsiahlej kauze podozrení zo zneužívania poľnohospodárskych dotácií Európskej únie (EÚ). Podľa vyšetrovateľov presahujú škody spôsobené údajným podvodným systémom 19,6 milióna eur.
Medzi obžalovanými sú aj viacerí bývalí vysokopostavení štátni úradníci, politickí spolupracovníci a niekdajší predstavitelia platobnej agentúry OPEKEPE, ktorá rozdeľovala poľnohospodárske subvencie. Jedným z obžalovaných je aj bývalý predseda tejto agentúry.
Podľa EPPO poslanci čelia podozreniam z navádzania na zneužitie právomocí, nezákonného nakladania s fondmi EÚ, falšovania údajov a pokusu o počítačový podvod.
Vyšetrovatelia tvrdia, že obžalovaní pomáhali desiatkam ľudí žiadať dotácie na pozemky, ktoré nevlastnili, alebo nadhodnocovať počty hospodárskych zvierat.
„Dôkazy naznačujú nezákonné zásahy do administratívnych a kontrolných postupov, manipuláciu s údajmi a vydávanie nepravdivých potvrdení,“ uviedla Európska prokuratúra.
Väčšina sporných dotácií smerovala na Krétu. Medzi preverovanými prípadmi figurujú pasienky deklarované na archeologických lokalitách, olivovníky na vojenskom letisku či banánové plantáže na hore Olymp.
Kauza zvýšila tlak na konzervatívneho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. Niekoľko ministrov a ďalších predstaviteľov vlády už v súvislosti so škandálom odstúpilo.
Mitsotakis prisľúbil potrestanie vinníkov a vrátenie neoprávnene vyplatených prostriedkov. V prípade uznania za vinných hrozí obžalovaným až päť rokov väzenia a finančné sankcie.
Zdroj: SITA.sk - Škandál s agrodotáciami EÚ posiela pred súd aj štyroch gréckych poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska prokuratúra (EPPO) vo štvrtok oznámila obžalobu 22 osôb vrátane štyroch gréckych poslancov v rozsiahlej kauze podozrení zo zneužívania poľnohospodárskych dotácií Európskej únie (EÚ). Podľa vyšetrovateľov presahujú škody spôsobené údajným podvodným systémom 19,6 milióna eur.
Viacero rôznych podvodov
Medzi obžalovanými sú aj viacerí bývalí vysokopostavení štátni úradníci, politickí spolupracovníci a niekdajší predstavitelia platobnej agentúry OPEKEPE, ktorá rozdeľovala poľnohospodárske subvencie. Jedným z obžalovaných je aj bývalý predseda tejto agentúry.
Podľa EPPO poslanci čelia podozreniam z navádzania na zneužitie právomocí, nezákonného nakladania s fondmi EÚ, falšovania údajov a pokusu o počítačový podvod.
Banány na Olympe
Vyšetrovatelia tvrdia, že obžalovaní pomáhali desiatkam ľudí žiadať dotácie na pozemky, ktoré nevlastnili, alebo nadhodnocovať počty hospodárskych zvierat.
„Dôkazy naznačujú nezákonné zásahy do administratívnych a kontrolných postupov, manipuláciu s údajmi a vydávanie nepravdivých potvrdení,“ uviedla Európska prokuratúra.
Väčšina sporných dotácií smerovala na Krétu. Medzi preverovanými prípadmi figurujú pasienky deklarované na archeologických lokalitách, olivovníky na vojenskom letisku či banánové plantáže na hore Olymp.
Premiér pod tlakom
Kauza zvýšila tlak na konzervatívneho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. Niekoľko ministrov a ďalších predstaviteľov vlády už v súvislosti so škandálom odstúpilo.
Mitsotakis prisľúbil potrestanie vinníkov a vrátenie neoprávnene vyplatených prostriedkov. V prípade uznania za vinných hrozí obžalovaným až päť rokov väzenia a finančné sankcie.
Zdroj: SITA.sk - Škandál s agrodotáciami EÚ posiela pred súd aj štyroch gréckych poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
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