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16. júla 2026
KDH: Obeť domáceho násilia nie je spis. Štát zlyháva, žiadame systémové zmeny a odchod policajnej prezidentky – VIDEO
Tagy: Domáce násilie
Podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas upozorňuje na to, že kým opozícia a odborníci hľadajú riešenia, vládna koalícia túto tému dlhodobo ignoruje a zatvára oči.
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16.7.2026 (SITA.sk) - Podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas upozorňuje na to, že kým opozícia a odborníci hľadajú riešenia, vládna koalícia túto tému dlhodobo ignoruje a zatvára oči.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje, že súčasný štátny a policajný aparát obete domáceho násilia nechráni, ale naopak, svojím prístupom ich často opätovne traumatizuje a fatálne zlyháva. Hnutie preto predstavuje konkrétne riešenia pre ochranu zraniteľných osôb a žiada vyvodenie politickej i osobnej zodpovednosti.
Podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas upozorňuje na to, že kým opozícia a odborníci hľadajú riešenia, vládna koalícia túto tému dlhodobo ignoruje a zatvára oči.
„Zistenia Generálnej prokuratúry SR potvrdili varovania KDH – prípravné konanie v prípade vraždy v Gelnici bolo absolútne nezvládnuté, skutok bol nesprávne kvalifikovaný a štát ženu neochránil. Vyhlásenia policajnej prezidentky, že polícia neporušila zákon, sú absolútne neakceptovateľné a ukazujú, že kontrolné mechanizmy v polícii nefungujú alebo sú nekompetentné. Ak policajná prezidentka nevidí pochybenia v tomto prípade a nevie vyvodiť zodpovednosť u svojich podriadených tak, ako to urobil generálny prokurátor, je namieste, aby vyvodila osobnú zodpovednosť a odstúpila. Zahmlievaním a popieraním pochybení nedosiahneme zlepšenie ochrany občanov,“ povedal Karas.
KDH poukazuje na to, že problém je omnoho širší a netýka sa len jedného medializovaného prípadu. Poslankyňa NR SR Andrea Turčanová zdôrazňuje, že domáce násilie sa netýka výlučne žien, aj keď v štatistikách vedú, ale veľmi často ho zažívajú aj deti, bezbranní seniori či muži. Od štátnych orgánov sa očakáva profesionálny a empatický prístup, no ten je dnes skôr zriedkavosťou.
„Ak si uvedomíme mieru násilia voči predvedeným osobám či priamo domáceho násilia v rodinách samotných príslušníkov polície, ktoré neraz končí tragicky, nemôžeme sa ubrániť pocitu, že ide o hlboké systémové zlyhanie. Ak má polícia postupovať pri ochrane obetí profesionálne, musí sa na to sama pripraviť a mať vyčistený vlastný stôl,“ hovorí Turčanová.
Namiesto samotnej kritiky KDH navrhuje tri konkrétne kroky na riešenie situácie. Prvou je zmena legislatívy, ktorá zabráni opakovanej viktimizácii obetí, aby človek nebol neustále traumatizovaný opakovaným vypočúvaním v stresujúcom prostredí. Dôležité je ďalej opakované preškolenie polície. Policajti, ktorí prijímajú hlásenia a vedú výsluchy, musia byť povinne školení na citlivú, odbornú a empatickú komunikáciu.
Za tretie KDH navrhuje vytvorenie podnetného pracovného prostredia pre policajtov, čo si vyžaduje úzku spoluprácu s vyškolenými kolegami, psychológmi a duchovnými, ktorí sú v Policajnom zbore zastúpení. Pre skutočnú ochranu životov je podľa KDH kľúčové aj urýchlené posilnenie kapacít probačných a mediačných úradníkov a vyčlenenie dostatočných financií na restoratívnu justíciu, keďže samotné zákazy priblíženia bez reálnej kontroly nestačia.
Zdroj: SITA.sk - KDH: Obeť domáceho násilia nie je spis. Štát zlyháva, žiadame systémové zmeny a odchod policajnej prezidentky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje, že súčasný štátny a policajný aparát obete domáceho násilia nechráni, ale naopak, svojím prístupom ich často opätovne traumatizuje a fatálne zlyháva. Hnutie preto predstavuje konkrétne riešenia pre ochranu zraniteľných osôb a žiada vyvodenie politickej i osobnej zodpovednosti.
Podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas upozorňuje na to, že kým opozícia a odborníci hľadajú riešenia, vládna koalícia túto tému dlhodobo ignoruje a zatvára oči.
„Zistenia Generálnej prokuratúry SR potvrdili varovania KDH – prípravné konanie v prípade vraždy v Gelnici bolo absolútne nezvládnuté, skutok bol nesprávne kvalifikovaný a štát ženu neochránil. Vyhlásenia policajnej prezidentky, že polícia neporušila zákon, sú absolútne neakceptovateľné a ukazujú, že kontrolné mechanizmy v polícii nefungujú alebo sú nekompetentné. Ak policajná prezidentka nevidí pochybenia v tomto prípade a nevie vyvodiť zodpovednosť u svojich podriadených tak, ako to urobil generálny prokurátor, je namieste, aby vyvodila osobnú zodpovednosť a odstúpila. Zahmlievaním a popieraním pochybení nedosiahneme zlepšenie ochrany občanov,“ povedal Karas.
Domáce násilie sa netýka len žien
KDH poukazuje na to, že problém je omnoho širší a netýka sa len jedného medializovaného prípadu. Poslankyňa NR SR Andrea Turčanová zdôrazňuje, že domáce násilie sa netýka výlučne žien, aj keď v štatistikách vedú, ale veľmi často ho zažívajú aj deti, bezbranní seniori či muži. Od štátnych orgánov sa očakáva profesionálny a empatický prístup, no ten je dnes skôr zriedkavosťou.
„Ak si uvedomíme mieru násilia voči predvedeným osobám či priamo domáceho násilia v rodinách samotných príslušníkov polície, ktoré neraz končí tragicky, nemôžeme sa ubrániť pocitu, že ide o hlboké systémové zlyhanie. Ak má polícia postupovať pri ochrane obetí profesionálne, musí sa na to sama pripraviť a mať vyčistený vlastný stôl,“ hovorí Turčanová.
Namiesto samotnej kritiky KDH navrhuje tri konkrétne kroky na riešenie situácie. Prvou je zmena legislatívy, ktorá zabráni opakovanej viktimizácii obetí, aby človek nebol neustále traumatizovaný opakovaným vypočúvaním v stresujúcom prostredí. Dôležité je ďalej opakované preškolenie polície. Policajti, ktorí prijímajú hlásenia a vedú výsluchy, musia byť povinne školení na citlivú, odbornú a empatickú komunikáciu.
Za tretie KDH navrhuje vytvorenie podnetného pracovného prostredia pre policajtov, čo si vyžaduje úzku spoluprácu s vyškolenými kolegami, psychológmi a duchovnými, ktorí sú v Policajnom zbore zastúpení. Pre skutočnú ochranu životov je podľa KDH kľúčové aj urýchlené posilnenie kapacít probačných a mediačných úradníkov a vyčlenenie dostatočných financií na restoratívnu justíciu, keďže samotné zákazy priblíženia bez reálnej kontroly nestačia.
Zdroj: SITA.sk - KDH: Obeť domáceho násilia nie je spis. Štát zlyháva, žiadame systémové zmeny a odchod policajnej prezidentky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Domáce násilie
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