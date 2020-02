Škandináviu a Pobaltie sužuje búrka Dennis, Nórsko uzavrelo viacero ciest (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2020 (Webnoviny.sk) - V Nórsku v pondelok z dôvodu silného vetra a dažďa pozatvárali viacero ciest a horských priechodov, zatiaľ čo juhozápadné dánske mesto Kolding a jeho okolie sú zaplavené. Na svedomí to má búrka Dennis, ktorá naďalej vyčíňa v Európe. V Estónsku je bez elektriny okolo 1 200 domácností, informovala tlačová agentúra Baltic News Service.Búrka Dennis, ktorá začala bičovať Európu cez víkend , spôsobila rozsiahle komplikácie v doprave naprieč kontinentom a má potenciál napáchať ešte väčšie škody ako búrka Ciara z predchádzajúceho víkendu. Zo Škandinávie ani Pobaltia napriek tomu zatiaľ nehlásili žiadne obete. V Anglicku si však prírodný živel v sobotu vyžiadal najmenej dve obete.Obyvatelia západného Anglicka a častí Walesu sa v pondelok stále spamätávajú z dôsledkov búrky , ktorá cez víkend zaplavila tamojšie cesty, železnice, domy aj firmy. Sprevádzal ju vietor s rýchlosťou viac než 145 kilometrov za hodinu a v niektorých oblastiach so sebou priniesla až do 150 milimetrov zrážok.