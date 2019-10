Škandinávska divízia Thomas Cook očakáva, že do Vianoc bude mať kupca

Na archívnej snímke cestovná kancelária Thomas Cook. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 28. októbra (TASR) - Severská divízia britskej skupiny Thomas Cook, najstaršej cestovnej kancelárie na svete, ktorá v septembri vyhlásila bankrot, očakáva, že do Vianoc bude mať kupca, keďže už dostala viac ako 10 ponúk. Uviedla to v pondelok Lisbeth Nedergaardová, hovorkyňa dánskej firmy Spies, ktorá je súčasťou škandinávskej divízie.Škandinávska dcéra, známa tiež pod názvom Thomas Cook Northern Europe, v septembri oznámila, že bude naďalej fungovať ako zvyčajne, pretože je samostatným právnym subjektom, a hľadá nových vlastníkov.povedala Nedergaardová. Odmietla spresniť, koľko firiem prejavilo záujem o Thomas Cook Northern Europe.Začiatkom tohto mesiaca spoločnosť informovala o tom, že dostala nezáväznú ponuku od nemenovaného uchádzača.Medzi záujemcami je údajne aj súkromná investičná spoločnosť Triton, uviedli to severské médiá a britská televízia Sky News s odvolaním sa na nemenované zdroje.Triton odmietol túto správu komentovať.