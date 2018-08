SKC foundry rozšíri výrobu v Štúrove, vznikne 170 pracovných miest

Ilustračná snímka.sk Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Štúrovo 9. augusta (TASR) - Spoločnosť SKC foundry, s.r.o., pripravuje rozšírenie svojej prevádzky v Štúrove. Dcérska spoločnosť španielskej firmy Funderia Condals v súčasnosti zamestnáva 130 pracovníkov, po rozšírení výroby sa ich počet zvýši na 300 zamestnancov. Podľa zástupcov firmy by mala byť prevádzka rozšírená do roku 2020.Spoločnosť vyrába kovové odliatky pre automobilový priemysel, v Štúrove pôsobí od septembra 2016. Areál firmy pozostáva z výrobnej haly, skladových a administratívnych priestorov. V existujúcej výrobnej hale bude v druhej etape umiestnená nová technológia na rozšírenie výroby. Vďaka druhej výrobnej linke sa súčasná výrobná kapacita 15.000 ton kovových odliatkov zvýši na 40.000 ton produktov ročne.Podľa primátora Štúrova Eugena Szabóa je investícia firmy, ktorá prišla do Štúrova pred zhruba dvoma rokmi, jedna z najväčších v posledných rokoch.povedal Szabó.