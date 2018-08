SAD Žilina ruší po 50 rokoch linku Žilina - Trenčín - Brno

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 9. augusta (TASR) – Z dôvodu nedostatočného vyťaženia autobusov ukončí SAD Žilina, a. s., k 1. septembru 2018 prevádzku na medzinárodnej diaľkovej linke Žilina - Trenčín - Brno. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Ivana Strelcová.uviedol generálny riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha.Autobus premával v pracovných dňoch zo Žiliny do Brna s odchodom o 6.00 h a z Brna do Žiliny s odchodom o 12.55 h. Spoje prevádzkované v piatok s odchodom zo Žiliny o 12.00 h a z Brna do Žiliny o 17.00 h, pripomenula hovorkyňa SAD Žilina.