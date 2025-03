Skialpinisti odtrhli lavínu, jedného pripravila o život – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.3.2025 (SITA.sk) - Lavína vo Vysokých Tatrách pripravila v utorok o život slovenského skialpinistu. Informovala o tom Horská záchranná služba . Dvaja skialpinisti vo veku 38 a 60 rokov podľa nej počas traverzu Pustou lávkou odtrhli po zaťažení doskovú lavínu, pričom jedného z nich lavína strhla na dno doliny.Druhému sa po krátkom páde podarilo zastaviť. Následne zostúpil ku kamarátovi v lavínisku. Lokalizoval ho a vyslobodil z lavíny, jeho zranenia však podľa HZS neboli zlučiteľné so životom.Skialpinista sa následne so žiadosťou o pomoc obrátil na HZS.„O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba z Popradu, ktorá po medzipristátí v Starom Smokovci pribrala na palubu dvoch horských záchranárov. Skialpinista bol od Zmrzlého plesa v Ťažkej doline z dôvodu objektívneho rizika pádu ďalších lavín urýchlene letecky evakuovaný a transportovaný do Starého Smokovca,“ uviedla. Telesné pozostatky nebohého odovzdali záchranári príslušníkom Policajného zboru SR