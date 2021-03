Skialpinistka Jagerčíková po dvoch rokoch opäť vyhrala šprint v Madonne di Campiglio

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková vo štvrtok potvrdila príslušnosť k úzkej svetovej špičke v tomto športovom odvetví, keď v talianskom stredisku Madonna di Campiglio vyhrala šprint Svetového pohára.Zaujímavosťou je, že práve v Madonne di Campiglio pred dvoma rokmi ovládla šprint SP premiérovo vo svojej kariére.Paralelu Jagerčíkovej úspechu možno hľadať aj inde - v jari 2019 vyhrala šprint SP v Madonne po predchádzajúcom zisku striebra v tejto disciplíne na MS a zopakovala to aj teraz, keď pred necelým mesiacom obhájila striebro na svetovom šampionáte v Andorre.Vo štvrtkovom poludňajšom finále Marianna Jagerčíková v závere odrazila útok Talianky Mary Martiniovej, tretia finišovala úradujúca svetová šampiónka Švajčiarka Marianne Fattonová.V šprinte mužov sa do finále neprebojoval Matúš Danko a klasifikovali ho na 31. priečke, medzi mužmi do 20 rokov obsadil Matúš Černek 23. pozíciu, v súťaži žien do 20 rokov Tereza Mazalová skončila jedenásta a Nikola Maťková dvanásta.