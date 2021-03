Zväz slovenského lyžovania dostal požehnanie od ministerstva školstva, na rade je FIS

Spory medzi asociáciou a tímami

Lyžovanie dočasne patrí pod olympijský výbor

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Zväz slovenského lyžovania (ZSL) smeruje k tomu, aby sa stal zástupcom Slovenska ako národný športový zväz uznaný Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS) Zatiaľ sa tak nestalo, ale podľa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru sa to možno už čoskoro stane."Potešila ma správa, resp. list z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR smerom k FIS, v ktorom ministerstvo uznáva ZSL ako nového zástupcu SR a vyzýva FIS, aby pokračoval v jeho afilácii. Držím palce, aby sa situácia v lyžiarskom hnutí čo najrýchlejšie vyriešila a čoskoro bol vymenovaný aj nový uznaný zväz lyžovania na Slovensku. Sekcia športu, s ktorou sa mi veľmi dobre spolupracuje od začiatku, čo sme nastúpili, spravila kus dobrej roboty na čele so štátnym tajomníkom Ivanom Husárom," napísal Karol Kučera na svojom facebookovom profile.Štatút národného športového zväzu až donedávna patril Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) , ktorá dlhodobo zastrešovala slovenské lyžovanie.Najmä zjazdárska zložka SLA však roky poukazovala na to, že predsedníctvo SLA dlhodobo obchádzalo dôležité zákonné predpisy a interné smernice a bolo v permanentnom spore s tímami zastupujúcimi najúspešnejšie reprezentantky Petru Vlhovú Slovenské lyžovanie po dohode s FIS už od decembra 2020 dočasne patrí pod správu Slovenského olympijského a športového výboru. Bude to tak dovtedy, kým sa nevymenuje nový národný športový zväz, ktorý by dobre reprezentoval záujmy lyžiarskej rodiny na Slovensku.