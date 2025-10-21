|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 21.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Uršuľa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. októbra 2025
Sklad ropy na Kryme, ktorý okupujú Rusi, sa rozhorel s novou intenzitou
V ropnom sklade ATAN v obci Hvardijske na ukrajinskom polostrove Krym, ktorý okupuje Rusko, sa so zvýšenou intenzitou opäť rozhorel požiar, ktorý tam vypukol v noci na 17. októbra. Sklad vtedy ...
Zdieľať
21.10.2025 (SITA.sk) - V ropnom sklade ATAN v obci Hvardijske na ukrajinskom polostrove Krym, ktorý okupuje Rusko, sa so zvýšenou intenzitou opäť rozhorel požiar, ktorý tam vypukol v noci na 17. októbra. Sklad vtedy bol terčom útoku ukrajinských špeciálnych síl. Informuje o tom web Kyiv Independent, ktorý cituje telegramový kanál Krymský vietor.
Požiar, ktorý ešte v pondelok hasili tri hasičské vozidlá, opäť intenzívnejšie prepukol v utorok ráno a nad zariadením bolo vidieť hustý stĺp dymu, uviedol Krymský vietor. Miestni obyvatelia podľa neho hlásili, že v noci na utorok počuli systémy protivzdušnej obrany a spozorovali drony. Podľa telegramového kanálu je zatiaľ nejasné, či opätovné prepuknutie požiaru súvisí s najnovšou aktivitou dronov.
Kazašské ministerstvo energetiky zároveň uviedlo, že závod na spracovanie plynu v ruskej Orenburskej oblasti bol nútený pozastaviť príjem plynu z Kazachstanu po útoku ukrajinského dronu na zariadenie.
Ukrajina naďalej útočí na ruskú vojenskú infraštruktúru na okupovaných územiach aj hlboko v Rusku. Ide o účasť stratégie znižovania útočných schopností Moskvy.
Zdroj: SITA.sk - Sklad ropy na Kryme, ktorý okupujú Rusi, sa rozhorel s novou intenzitou © SITA Všetky práva vyhradené.
Požiar, ktorý ešte v pondelok hasili tri hasičské vozidlá, opäť intenzívnejšie prepukol v utorok ráno a nad zariadením bolo vidieť hustý stĺp dymu, uviedol Krymský vietor. Miestni obyvatelia podľa neho hlásili, že v noci na utorok počuli systémy protivzdušnej obrany a spozorovali drony. Podľa telegramového kanálu je zatiaľ nejasné, či opätovné prepuknutie požiaru súvisí s najnovšou aktivitou dronov.
Kazašské ministerstvo energetiky zároveň uviedlo, že závod na spracovanie plynu v ruskej Orenburskej oblasti bol nútený pozastaviť príjem plynu z Kazachstanu po útoku ukrajinského dronu na zariadenie.
Ukrajina naďalej útočí na ruskú vojenskú infraštruktúru na okupovaných územiach aj hlboko v Rusku. Ide o účasť stratégie znižovania útočných schopností Moskvy.
Zdroj: SITA.sk - Sklad ropy na Kryme, ktorý okupujú Rusi, sa rozhorel s novou intenzitou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Cintula je v podstate úbožiak, reaguje premiér Fico na rozsudok pre atentátnika
Cintula je v podstate úbožiak, reaguje premiér Fico na rozsudok pre atentátnika
<< predchádzajúci článok
Tragickú nehodu v Margecanoch neprežil spolujazdec, auto šoféroval len 13-ročný chlapec – FOTO
Tragickú nehodu v Margecanoch neprežil spolujazdec, auto šoféroval len 13-ročný chlapec – FOTO