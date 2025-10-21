Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.10.2025
 Meniny má Uršuľa
 24hod.sk    Z domova

21. októbra 2025

Tragickú nehodu v Margecanoch neprežil spolujazdec, auto šoféroval len 13-ročný chlapec – FOTO


V obci Margecany (okres Gelnica) sa v utorok popoludní stala tragická dopravná nehoda, auto šoféroval len 13-ročný chlapec. Ako informovalo na sociálnej sieti



566232313_1290135143156564_517227341185871637_n e1761062735709 676x466 21.10.2025 (SITA.sk) - V obci Margecany (okres Gelnica) sa v utorok popoludní stala tragická dopravná nehoda, auto šoféroval len 13-ročný chlapec. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach, k nehode došlo v časti obce Margecany – Rolová Huta, na ceste III. triedy, ktorá vedie popri vodnej nádrži Ružín.


Chlapec, ktorý viedol osobné auto, s ním smeroval od tunela do obce Margecany, keď z dosiaľ presne nezistených príčin narazil do betónového stĺpa vedľa cesty. Nehodu neprežil jeho 15-ročný spolujazdec sediaci na prednom sedadle.

Vodič utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice. Dychová skúška na alkohol bola negatívna," uviedla polícia. Doplnila, že podľa doterajších zistení chlapci vzali auto svojmu starému otcovi bez jeho vedomia. Na mieste boli všetky záchranné zložky, okolnosti a príčiny nehody, ako aj miera zavinenia, sú predmetom vyšetrovania.

Táto tragédia je bolestnou pripomienkou, že volant nepatrí do rúk dieťaťa. Aj krátka „jazda po dedine“ sa môže skončiť nevratnou stratou. Rodičia, starí rodičia – nenechávajte kľúče od auta voľne dostupné. Jeden okamih ľahkovážnosti môže zmeniť všetko," apelovala polícia.


Zdroj: SITA.sk - Tragickú nehodu v Margecanoch neprežil spolujazdec, auto šoféroval len 13-ročný chlapec – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

