ŠKODA AUTO Slovensko novým partnerom Slovenského národného divadla

ŠKODA AUTO Slovensko sa spája so Slovenským národným divadlom



Tri Fabie a Octavia budú SND pomáhať pri plnení každodenných úloh spojených s chodom divadla



SND aj značka ŠKODA tento rok oslavujú významné míľniky





Najlepší sa spájajú

29.9.2020 (Webnoviny.sk) -Tak, ako je SND erbovou kultúrnou inštitúciou, ŠKODA dlhodobo zastáva na Slovensku pozíciu trhovej jednotky. Obe spoločnosti spája, okrem unikátneho postavenia na slovenskom trhu, aj bohatá história. SND tento rok oslavuje už svoje sté výročie a novú sezónu zahájilo nadčasovými dielami Aida a Kubo. ŠKODA si zase pripomína výročie svojho založenia, keďže prináša radosť svojim zákazníkom už 125 rokov."Značka ŠKODA je s podporou kultúry úzko spätá. Aj preto sme skutočne hrdí, že sa na Slovensku stávame novým partnerom práve SND, ktoré vnímame ako najvýraznejšiu kultúrnu inštitúciu. Verím, že štyri vozidlá, ktoré sme odovzdali do užívania, im uľahčia fungovanie aj s ohľadom na náročnú dobu. Želám SND veľa spokojných divákov a do tejto výnimočnej sezóny mnoho krásnych umeleckých zážitkov," hovorí Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko. Vozidlá s okrídleným šípom na kapote budú okrem iného Slovenskému národnému divadlu slúžiť aj ako referentské vozidlá pri zabezpečovaní predstavení, a to i mimo hlavného mesta."Aj pre skvalitnenie umeleckej tvorby a na podporu ďalších aktivít hľadáme partnerov, ktorí majú vzťah k umeniu a k erbovej značke SND. Preto si vážime, že do novej divadelnej sezóny vstupuje Slovenské národné divadlo s novým partnerom ŠKODA AUTO Slovensko. Som nesmierne rád, že medzi našich partnerov pribudla ŠKODA AUTO Slovensko, pretože podporovať kultúru a umenie je "Simply Clever". Kultúra a umenie prechádza v súčasnosti veľmi ťažkým obdobím, a preto si veľmi vážime každú jednu spoločnosť, ktorá si nájde v dnešnej dobe prostriedky, aby podporila kultúru, pretože považuje investíciu do nej za jednoducho múdre rozhodnutie," dodáva riaditeľka Centra marketingu SND Henrieta Borowiecka.ŠKODA AUTO Slovensko dlhodobo pomáha vo viacerých sférach spoločnosti. Je stabilným partnerom nielen najrôznejších kultúrnych inštitúcií a podujatí, ale výrazne sa angažuje sa aj v oblasti charity, ochrany životného prostredia, v rámci širokej podpory verejných inštitúcií, ako aj amatérskeho i profesionálneho športu.Informačný servis