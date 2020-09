Zničená budova v Dúbravke prejde rekonštrukciou a stane sa z nej zariadenie pre seniorov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2020 (Webnoviny.sk) - Zničená budova na Ulici kpt. Rašu v Bratislavskej Dúbravke sa zmení na zariadenie pre seniorov. Miestni poslanci na poslednom zastupiteľstve schválili dlhodobého nájomcu zanedbanej budovy - spoločnosť Bormed."Objekt dostane spoločnosť do prenájmu na 30 rokov s nájomným 66-tisíc eur ročne, prestavať ho chce na domov pre zhruba 40 seniorov," informovala hovorkyňa mestskej časti Lucia Marcinatová Práce majú robiť na etapy, v prvej pôjde o rekonštrukciu zničenej budovy, v druhej sa plánuje prístavba s 12-timi izbami so sociálnym zázemím. "V prvej etape sa počíta s investíciou 1,2 milióna eur bez zariadenia interiéru," doplnila hovorkyňa.Dúbravka minulý rok organizovala anketu medzi obyvateľmi, z ktorej vyplynulo, že zničený objekt by mal dostať sociálne využitie. "Na základe toho vyhlásila mestská časť súťaž na jej dlhodobého nájomcu," vysvetlila hovorkyňa. Prvého víťaza miestni poslanci neodobrili a navrhli súťaž zopakovať. Nový dlhodobý nájomca bol odsúhlasený až na poslednom zastupiteľstve."Spoločnosť Bormed poskytuje sociálne služby 20 rokov, 14 rokov v Borinke a aktuálne šiesty rok v Záhorskej Bystrici v Domove pre seniorov Gerion," dodala hovorkyňa. Súčasťou nového zariadenia majú byť aj spoločenské priestory a priestory pre fyzioterapeutov a cvičenie, kaplnka, kuchynky či zázemie.